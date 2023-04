Neostali pri Mikulcovi. NBÚ bráni policajtom vidieť tajnosti, hoci vyšetrujú tajných

Polícia vidí v zásahoch úradu do vyšetrovania útok

BRATISLAVA. Do vyšetrovania najcitlivejších káuz z obdobia vlády Smeru Roberta Fica sa podľa polície opäť mieša po Slovenskej informačnej službe a policajnej inšpekcií aj Národný bezpečnostný úrad pod vedením Romana Konečného.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vyplýva to z vyjadrení policajného prezidenta Štefana Hamrana a riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry Ľubomíra Daňka, ktorí o tom v utorok hovorili v parlamente na mimoriadnom zasadaní výboru pre obranu a bezpečnosť.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V umení „vrtieť štátom“ má Penta dlhú históriu (komentár) Čítajte

Vedenie polície a tiež minister vnútra Roman Mikulec z OĽaNO pred poslancami vysvetľovali, prečo podľa nich neporušili zákon, keď mali prístup k tajným informáciám, z čoho ich obvinil bezpečnostný úrad.

NBÚ po minuloročnej kontrole na ministerstve vnútra tvrdí, že Mikulec mal nezákonný prístup k tajným dokumentom Európskej únie a NATO, keďže nemá bezpečnostnú previerku.

Minister sa bráni, že ako člen vlády má podľa zákona prístup k tajnostiam automaticky podobne ako jeho predchodcovia.

Úrad zároveň spochybnil postup vyšetrovateľov NAKA za to, že pri vyšetrovaní tunelovania vojenského spravodajstva z rokov 2015 až 2020 zaistili ako dôkazy aj tajné informácie bez toho, aby si od samotného vojenského spravodajstva vypýtali súhlas.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Mikulec vraj previerku k tajnostiam NATO nepotrebuje. Na čo je potom Naďovi? Čítajte

"Postup NBÚ vnímam ako formu ataku. Je to pre mňa šialené, že sa pustili do výkladu Trestného poriadku," ohradil sa Hamran proti práci NBÚ.

Šéfa NBÚ Konečného do funkcie zvolil parlament za vlády Petra Pellegriniho (vtedy Smer, dnes Hlas) v roku 2019.

"Ten smeč, ktorý zahralo NBÚ, sme museli zabiť," dodal Hamran s tým, že ak by polícia pripustila výklad úradu, Vojenské spravodajstvo by nikdy nedokázali vyšetriť, lebo by mohli svoje prípadné nelegálne aktivity pred políciou zakryť tým, že z nich urobia utajovanú skutočnosť.

Bezpečnostný úrad už v minulosti vstúpil do vyšetrovania káuz, cez ktoré sa odohráva tzv. vojna v bezpečnostných zložkách.

Keď NAKA chcela vyšetrovať pochybné postupy policajnej inšpekcie, plánovala sa zamerať na podozrenia proti NBÚ, že časť jeho vedenia kupčila s bezpečnostnými previerkami.

Existoval aj úradný záznam z vyšetrovania, podľa ktorého vyšetrovateľom hrozilo, že im zoberú previerky, aby nemohli pokračovať v práci.

NBÚ súznie so záujmami Vojenského spravodajstva