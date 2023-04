Ako sa Kanaďanka naučila od slovenskej babky vyrábať domáce rezance

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

10. Filipínka opisuje bizarné veľkonočné tradície. Neopomenula ani smradľavé voňavky

Víkendový prehľad o tom, ako si oddychnúť počas sviatkov: Filipina YouTuber describes Slovak Easte

9. Pri Bratislave budú vinári otvárať svoje pivnice. V Ružinove bude veľa piva

Výber 10 podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

8. V uliciach slovenských miest sa opäť objavia autá spoločnosti Google

Obrázky Slovenska napríklad na Google Maps budú aktualizované: Google Street View cars are back on Slovak roads

Autíčko má nový dizajn (zdroj: Google)

7. Európsky súd pre ľudské práva vyhrešil Fica

Súd neskočil na hru bývalého slovenského premiéra, píše Michaela Terenzani: Strasbourg did not hand political ammunition to Smer politicians

6. Bratislavská zoo už viac nebude chovať biele tigre

Tigrica Shilang podstúpila eutanáziu: Iconic white tiger put down at Bratislava Zoo

5. V Trnave objavili unikátne renesančné parkovisko

V slovenskom Ríme sa našiel aj ďalší kostol: Archaeologists unearth unique Renaissance parking space and funeral church

4. Expati pôjdu na vlastivednú karpatskú túru. Vítaný je každý

Tri tipy ako sa zabaviť v Bratislave a neminúť ani cent: 3 things to do in Bratislava for free in the next seven days

Tigrica Shilang. (zdroj: Facebook/Bratislavská zoo)

3. V stĺpčeku o slovenčine novinár Tom Nicholson spísal 10 slovenských slov, ktoré považuje za najlepšie

Do jeho výberu sa dostal aj ušiplesk: Slovak Matters: Top 10 Slovak words

2. Anglický divadelný súbor v Bratislave sa nevyhýba ani Tajovskému

Slovákov nechcú vidieť iba v hľadisku, ale aj na pódiu: Bridging Bratislava’s theatre gap for foreigners

1. Kanaďanka a slovenská babička sa stretli, aby pripravili domáce rezance

Rozprávali sa aj o vojne či práci na píle: Slíže, sweet or savoury Slovak noodles

