Na Slovensku vzniknú tri nové chránené územia

BRATISLAVA. Na Slovensku vzniknú od 1. mája prírodná rezervácia Homoľa a chránené areály Pramenná oblasť Rimavy a Tisovský kras. Vyplýva to z návrhov Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktoré schválila v stredu vláda.

"Pri zonácii Národného parku Muránska planina došlo k úprave vymedzenia tohto národného parku a bolo dohodnuté, že samostatne budú vyhlásené štyri chránené územia, ktoré k národným parkom priliehajú," poukázalo MŽP s tým, že okrem týchto troch má pribudnúť aj chránený areál Stolica.

Homoľa by mala mať rozlohu 22,18 hektára (ha). Nachádzať sa bude v okrese Brezno v katastrálnom území Telgárt. Územie tvorí krasový ostrov Švermovského hrdla, pod ktorým je rozsiahly jaskynný systém.

