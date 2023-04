Dizajnér LEGA Reindl: Skladám aj päť hodín denne, niekedy si necítim prsty

Jeho model Land Rovera Defender staval aj David Beckham.

Milan Reindl s modelom Fordu GT, ktorý navrhol pre LEGO Technic. (Zdroj: The Lego Group)

"Profesijne sme banda 'čudákov'. Je tu kuchár, umelecký kováč aj automechanik, dizajnér áut aj námorník, môj šéf je bývalý televízny reportér, jeho šéf je bývalý mäsiar. Láska k Technicu nás drží pohromade," hovorí o svojom tíme v spoločnosti LEGO jediný český dizajnér spoločnosti Milan Reindl.

Prácu dizajnéra dostal ako nadšený staviteľ. Učil angličtinu a chémiu na základnej škole a popri tom kreatívne staval z LEGO stavebníc, čo vytvoril, často dával na internet.

"Sú "výstavkári" a "stavitelia". "Nemám nič proti nikomu z nich, na konci je dobre, že sa obaja hrajú," hovorí s tým, že mu viac sedí pôvodná myšlienka LEGA – prerábaj, vymýšľaj, konštruuj.

"Aj najväčšie LEGO Technic modely postavím raz, trochu sa s nimi pohrám a hneď ich trhám na kusy. Niekedy modely ani nestaviam a hneď robím niečo vlastné," vraví.

V rozhovore sa dočítate aj: Či je v tíme LEGO Technic rivalita.

Či aj dnes je bežné, že sa do LEGA dostanete ako nadšený staviteľa a kedy ľudia zo spoločnosti LEGO odchádzajú.

Aké bolo prvé LEGO Reindla?

Aké hračky sú teraz "in".

Či Reindl stavia LEGO aj vo voľnom čase.

Či si musí kupovať svoje vlastné sety.

Čo ho na jeho "práci snov" nebaví a či sa z nej dá vyhorieť.

Čo hovorí na to, že jeho modely stavajú aj David Beckham alebo Conan O'Brien.

Ako uchopiť svoju kreativitu pre alternatívne stavanie LEGA, kde začať.

Na akom modeli teraz pracujete?

To vám nemôžem povedať. Je to prísne utajené. Dozviete sa to najskôr na budúci rok.

Je určený počet modelov, ktoré musíte ročne navrhnúť?

Nie. Aktuálne robím veľký a komplexný model. Spoločnosť LEGO robí veľa licencovaných modelov – lietadlá, helikoptéry, stavebné stroje aj autá. To predlžuje čas vývoja, lebo priberáte do procesu tretiu stranu, s ktorou odsúhlasujete všetko, farbu, veľkosť kolies aj samolepku pri predných sklách.

Milan Reindl Je prvým a jediným českým dizajnérom v spoločnosti LEGO. Slovenský dizajnér v spoločnosti nepracuje.

Prvé LEGO dostal, keď mal 11 rokov.

Vyštudoval pedagogiku a na základnej škole učil angličtinu a chémiu.

Keď mal 25 rokov, začal kreatívne stavať zo stavebnice LEGO a svoje výtvory fotil a dával na internet.

V spoločnosti LEGO na oddelení Technic pracuje od roku 2012.

Jeho najznámejšie modely sú Land Rover Defender, Ford Mustang Shelby GT500 či veľká nákladná helikoptéra. V marci 2023 prišiel na trh jeho model Fordu GT.

Bol porotcom v televíznej súťaži LEGO Masters CZ/SK.

Žije v dánskom meste Billund s manželkou a dvoma deťmi.

Na konci musí byť dostatočne zábavná hračka postaviteľná pre daný vek aj verne odrážajúca predlohu, ktorú sa snažíme napodobniť. A to trvá.

Ako presne vyzerá vaše zadanie na LEGO stavebnicu?

Záleží na modeli. Staviam od malých lietadiel po licencované autá ako najnovší Ford GT.

V zadaní je, čo mám urobiť, v akej mierke a pre aký vek. Podľa toho viem, aké zložité stavebné techniky môžem použiť. Pre kategóriu 6+ si môžem dovoliť oveľa menej "špinavých trikov" ako pre väčšie deti či dospelých.

Mladšie deti nesmú byť zo stavebnice zmätené, musia vedieť nájsť jednotlivé dieliky. Nie, že dačo použijú inde a ovplyvní to funkčnosť modelu. Fort GT (18+) je zvonku výhradne tmavomodrý, vnútri je najmä čierna, sivá a biela. Lietadlo pre menšie deti je farebné, aby bolo jasné, čo kam patrí.

Ak sa dá, môžem pridávať aj nové funkcie nad rámec zadania, aby bol model ešte zábavnejší.

LEGO nemá modely tankov ani bojových lietadiel, teraz sa o zbraniach hovorí v médiách takmer denne. Vyhýbate sa úplne vojne?

Nemôžem povedať, že konflikt nie je súčasťou hry, robíme licencované sety hviezdnych vojen, ale sú ďaleko v budúcnosti a vo vzdialených galaxiách, takže neodrážajú to, čo sa teraz vo svete deje. Prianie zakladateľa spoločnosti LEGO bolo nikdy nezobrazovať súčasné zbrane a vojenskú techniku.

A staré modely?

Boli lietadlá z prvej svetovej vojny, ale tam išlo o to, že sú to ikony lietadiel, nie vojnové stroje. V roku 1914 sa o dopravných lietadlách veľmi nehovorilo, ale dvojplošník Sopwith Camel alebo Fokker poznal každý.

V marci vám vyšla veľká stavebnica – Ford GT. Sleduje sa, ako sa predáva a aj v tom medzi sebou ako dizajnéri súťažíte?

Rozhodne sa to sleduje, ale na Ford GT ešte nemáme dosť čísiel, keďže je vonku krátko.

Oveľa dôraznejšie ako predaje sa sleduje, ako model vníma zákazník. Či sú zadrhy pri stavaní, alebo či sa mu páči farba. Máme celé oddelenie, ktoré nám odovzdáva spätnú väzbu cieľových skupín.