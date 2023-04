Rodinu Daniela Tupého bude zastupovať advokát Kvasnica. Chceme skúmať všetko do roku 2005, vraví

Obvinený Adam Puškár je vo väzbe približne tri týždne.

Rodina zavraždeného študenta Daniela Tupého získala v uplynulých týždňoch nádej, že polícia prípad po takmer osemnástich rokoch napokon objasní. Vo vyšetrovacej väzbe je už tri týždne bratislavský advokát Adam Puškár.

Otec zavraždeného študenta Daniel Tupý starší povedal, že pre vyšetrovací tím je tento prípad "srdcovkou" a dôveruje riaditeľovi NAKA Ľubomírovi Daňkovi. "Verím, že keď sa on do niečoho pustí, tak to prinesie nejaký výsledok," dodal.

Zastupovanie rodiny Tupých medzičasom prevzal advokát ROMAN KVASNICA, ktorý je známy aj z kauzy Kuciak, kde taktiež zastupuje rodiny zavraždenej dvojice.

V Tupého kauze avizuje záujem pozrieť sa na celý priebeh vyšetrovania, ktoré nasledovalo po tragických udalostiach v novembri 2005.

Prečo ste sa rozhodli prevziať zastupovanie rodiny Daniela Tupého?

Oslovila ma rodina zavraždeného Daniela Tupého. No a ako viete, toto je moja profesia.

Aké kroky plánujete podniknúť v tomto prípade?