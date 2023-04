Do parlamentu smeruje 17 vládnych návrhov. Heger verí, že bude schválené aj riešenie pre nezosobášené páry

Návrh zákona o fiduciárnom vyhlásení bude podľa Hegera v parlamente schválený.

BRATISLAVA. Do Národnej rady smeruje 17 vládnych návrhov zákonov.

Na tlačovej besede po rokovaní vlády to uviedol poverený predseda vlády Eduard Heger (Demokrati).

Tvrdí, že budú mať v parlamente dostatočnú podporu.

„Keď som komunikoval s ministrami pri príprave zákonov, jasne som im povedal, že dnes na vláde by mali prejsť iba tie zákony, ktoré majú dostatočnú podporu v parlamente, a teda prejdú prvým aj druhým čítaním na posledných dvoch schôdzach parlamentu, ktoré budú v máji a v júni," povedal predseda vlády.

Dodal, že dané zákony podmienku spĺňajú.

Heger tiež uviedol, že osobne rokoval s predsedami politických subjektov bývalej koalície, a to ako Borisom Kollárom (Sme rodina), Igorom Matovičom (OĽaNO), tak aj s Richardom Sulíkom (SaS).

Pripustil však, že ešte môže dôjsť k úpravám v druhých čítaniach.

Riešenie pre nezosobášené páry

Heger verí, že v parlamente bude schválený aj návrh zákona o fiduciárnom vyhlásení. "Zaznievajú jasné hlasy, že to ani zďaleka nie je to, čo by malo byť, ale je to realistický návrh, ktorý vie v parlamente prejsť. Za 30 rokov je to najväčší posun, aký tu kedy bol," poznamenal Heger.

Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas priblížil, že ide o právnu úpravu, keď môže osoba vyhlásiť, pre ktorú životnú situáciu si praje, aby ju partner zastupoval. Podľa neho pôjde o niekoľko životných situácií, ako napríklad bežné zastupovanie, úpravu správcovstva dedičstva v prípade úmrtia vyhlasovateľa či nahliadanie do zdravotnej dokumentácie.

"Na jednej strane ide o veľmi jednoduchý, na druhej strane veľmi praktický nástroj pre konkrétne životné situácie," vysvetlil. Karas predpokladá, že sa veľmi rýchlo udomácni v slovenskom právnom poriadku a bude využívaný širokospektrálne.

Dočasne poverenému ministrovi práce Milanovi Krajniakovi (Sme rodina) sa fiduciárne vyhlásenie zdá ako dobrý nápad.

"O tom, ktoré konkrétne životné situácie to má uľahčiť, môžeme diskutovať. Mám vylepšujúce pripomienky," podotkol s tým, že je to krok vpred.

Návrh má podľa dočasne povereného šéfa rezortu hospodárstva Karla Hirmana širší dosah a problematika sa týka každého človeka. "Ja osobne ako občan, ktorý určite tie situácie môže zažiť, to považujem za výrazné prispenie k riešeniu praktických problémov," povedal.

Karas tiež avizoval, že návrh novely zákona o nadáciách, ktorým sa majú zaviesť súkromné nadácie na správu majetku aj pre nezosobášené páry, má ísť nakoniec ako poslanecký a nie vládny.

Heger sa ho podľa neho z politických dôvodov rozhodol nepredložiť na rokovanie vlády. "Podľa mňa je to veľmi nesprávny krok," reagoval s tým, že ho rešpektuje. Ocenil, že návrh si osvojili poslanci.

Pracujú na plnení memoranda

Dočasne poverený premiér tiež vyhlásil, že na plnení memoranda s lekárskymi odborármi sa intenzívne pracuje. Zástupcovia Lekárskeho odborového združenia tento týždeň upozornili na neplnenie väčšiny bodov memoranda.

Štátny tajomník rezortu zdravotníctva Michal Palkovič podľa Hegera s lekárskymi odborármi pravidelne komunikuje.

"Za posledné dni a týždne mali viacero telefonátov či stretnutí na rezorte zdravotníctva," priblížil s tým, že o plnení bodov memoranda sa pravidelne informuje.