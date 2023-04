Vyberte sa na hrad, kde vraj somár predpovedal počasie

Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

10. Kanaďanka varí lacnú slovenskú polievku. Zasýti, zahreje a je jednoduchá na prípravu

Uvarte si ju aj vy: How to make handful soup

9. Nevedia po slovensky, ale cudzinci chcú Bratislave aj tak pomáhať

Potenciál cudzincov v Bratislave nie je dobrovoľníckymi organizáciami využívaný naplno: How a foreigner can become a volunteer in Bratislava

8. Nad ukrajinským mestom, cez ktoré dnes utekajú ľudia pred vojnou, kedysi bývalo opevnenie z čias Veľkej Moravy

Užhorod bol kedysi súčasťou Československa: History Talks: Uzhgorod knows war well

7. Americký učiteľ hovorí, ako festival oslavujúci postavy z anime a vymyslené bytosti vynáša na povrch to najlepšie v nás

Na AnimeShow si každý našiel to svoje: Come, let your freak flag fly in Ružinov

6. Aj Bratislava má svoju baňu. Dokonca je veľká

3 tipy ako sa v hlavnom meste zabaviť a neminúť ani cent: 3 things to do in Bratislava for free in the next seven days

5. V hlavnom meste organizujú workshop používania henny na ľudskom tele

Týždenný výber 10 podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

4. V čom spočíva práca bioinformatika?

Vedkyňa Bronislava Brejová objavila odbor v Kanade: The amount of biological data is staggering, her job being to analyse it

3. Bratislava má iba jednu vodíkovú stanicu

Ešte stále to nie je lukratívny biznis: Where to refuel a hydrogen-powered car in Bratislava?

2. Slovenská inštitúcia je populárna medzi zahraničnými výskumníkmi

Ústav polymérov prispel napríklad k diagnostike a liečbe rakoviny: Slovak research institute popular with students from Asia and Africa

1. Vydajte sa na málo známy hrad alebo okúste, aké je to byť cirkusantom

Víkendový výber zaujímavých miest a podujatí: Weekend: Unknown treasure in Banská Bystrica Region

