Ranný brífing: Úradníci pre Matoviča porušili zákon, Putin tvrdo potrestal kritika

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Ľudia z ministerstva financií pózovali so straníckymi plagátmi OĽaNO. S Igorom Matovičom stáli na tlačovej besede o ďalšom z jeho predvolebných nápadov dvaja úradníci z ministerstva financií. Zrejme porušili zákon, podľa ktorého majú byť apolitickí.

Ruského opozičného politika a publicistu Vladimira Kara-Murzu odsúdil moskovský súd na 25 rokov väzenia za vlastizradu a diskreditáciu ruskej armády. Rekordný trest dostal za kritiku režimu aj odsúdenie invázie na Ukrajinu.

Tlačenica okolo piatich percent, zaľudia ako mŕtvy projekt, rastúci fašisti aj fašizujúci sa Smer. Sme zhruba päť mesiacov pred voľbami, volebné kampane sa začali a my môžeme sledovať, kto sa do koho pustí. Čo sa deje medzi stranami na prahu zvoliteľnosti? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

S Matovičom robia protizákonne kampaň vysokí štátni úradníci

Na straníckej tlačovke OĽaNO vystúpili aj štátni úradníci ministerstva financií Veronika Gmiterko (vľavo) a Igor Dušenka (vpravo). Zákon to zakazuje. (zdroj: OĽaNO)

Veronika Gmiterko je síce ako štátna úradníčka vedúcou kancelárie ministra financií Eduarda Hegera, napriek tomu cez víkend 40 minút držala volebný plagát OĽaNO na straníckej tlačovke lídra strany Igora Matoviča. Spolu s ňou stál po jeho boku aj ďalší vysokopostavený úradník rezortu financií – Igor Dušenka, riaditeľ odboru dotácií.

Zákon o štátnej službe nedovoľuje zamestnancom štátu robiť politiku. Nesmú totiž ani len vzbudiť zdanie, že svoju prácu nevykonávajú vo verejnom záujme. Porušenie pravidiel je o to závažnejšie, že Gmiterko a Dušenka vstúpili do volebnej kampane OĽaNO. Matovičova strana v prieskumoch len tesne prekračuje prah zvoliteľnosti do parlamentu.

„Ich účasť na tlačovke by sa dala obhájiť v prípade, keby na nej vystúpil minister financií a oni by formou odborných stanovísk vysvetľovali vládny návrh. To sa však nestalo, minister tam ani nebol,“ hovorí riaditeľka Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť Veronika Jursová Prachárová.

Obaja úradníci nereagovali, či chcú za OĽaNO kandidovať vo voľbách. Ak by ich Heger ponechal vo funkciách, najmä s Gmiterkovou ako pravou rukou ministra by musel komunikovať obozretne. Nebude mať totiž istotu, že informácie sa nedostanú k politickému oponentovi Matovičovi.

V OĽaNO sa čudujú, že nemôžu všetko: Kádre OĽaNO normalizovali otvorené koristenie z ovládnutia štátu ako dosiaľ málokto až nikto. Niežeby tí pred nimi mali o toľko väčšie zábrany, len im nenapadlo, že by im to mohlo tak hladko prejsť, píše Peter Tkačenko.

Jahnátkov syn sa objavuje v ďalšej kauze pytliactva. Pomohol mu vraj policajt, ktorého teraz vyšetrujú

Exminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek. (zdroj: TASR)

Podozrenia, že Andrej Jahnátek, syn bývalého ministra za Smer Ľubomíra Jahnátka, pytliačil, sa po kauze poľovnícka chata objavujú už v druhom prípade.

Tentoraz ide o starší prípad z decembra 2014, ktorý teraz vyšetruje policajná inšpekcia. Narazila na informácie, že Janhnátka mladšieho v tom čase zrejme ochránil jeden z policajtov pred trestným stíhaním.

Podľa informácií SME sa tak stalo po tom, ako policajná hliadka zastavila v poľovnom revíri Pata pick-up, v ktorom bol aj Andrej Jahnátek. V aute našla ulovenú jelenicu, ktorá nebola označená. Po správnosti mal byť teda obvinený z pytliactva, za čo hrozia dva až tri roky väzenia.

V tomto prípade sa tak nestalo. Policajt, ktorého dnes vyšetrujú, skutok kvalifikoval ako priestupok na úseku poľovníctva. Policajta, ktorý prípad zrejme ututlal, stíha inšpekcia pre podozrenia zo zločinu zneužívania právomoci.

V krátkosti z domova:

Drlička sa opäť stane riaditeľom SND: Po pol roku hľadania nového riaditeľa a mesiaci odkladania rozhodnutia oznámila ministerka kultúry Natália Milanová, že šéfom SND bude znova Matej Drlička. Ona sama ho pritom z tejto funkcie odvolala 24. októbra minulého roka. Generálnym riaditeľom SND sa má Drlička stať od 1. mája.

Po pol roku hľadania nového riaditeľa a mesiaci odkladania rozhodnutia oznámila ministerka kultúry Natália Milanová, že šéfom SND bude znova Matej Drlička. Ona sama ho pritom z tejto funkcie odvolala 24. októbra minulého roka. Generálnym riaditeľom SND sa má Drlička stať od 1. mája. Bödör predal firmu Bonul: Oligarcha Miroslav Bödör predal firmu Bonul. Firma prišla o bezpečnostnú previerku a jej tržby klesli. Novým vlastníkom je česká AMSCH Group ovládaná Michaelom Schnablom, informoval Denník N. Zakladateľ firmy, zaoberajúcej sa bezpečnosťou, bude pre Bonul ešte dva roky pracovať ako externý konzultant.

Oligarcha Miroslav Bödör predal firmu Bonul. Firma prišla o bezpečnostnú previerku a jej tržby klesli. Novým vlastníkom je česká AMSCH Group ovládaná Michaelom Schnablom, informoval Denník N. Zakladateľ firmy, zaoberajúcej sa bezpečnosťou, bude pre Bonul ešte dva roky pracovať ako externý konzultant. Danko a Matečná vypovedali v kauze Dobytkár: Výsluchom svedkov, bývalej ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej a predsedu SNS Andreja Danka, pokračovalo na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici hlavné pojednávanie v korupčnej kauze Dobytkár. Obaja svorne tvrdili, že o korupcii Martina Kvietika a Juraja Kožucha nič nevedia.

Výsluchom svedkov, bývalej ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej a predsedu SNS Andreja Danka, pokračovalo na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici hlavné pojednávanie v korupčnej kauze Dobytkár. Obaja svorne tvrdili, že o korupcii Martina Kvietika a Juraja Kožucha nič nevedia. Armáda si prevzala druhého Leoparda: Armáda si prevzala druhý tank Leopard 2A4, ktorý Slovensko dostalo od Nemecka ako náhradu za 30 kusov bojových vozidiel pechoty (BVP-1) darovaných Ukrajine. Ostatných 13 tankov majú dodať do konca roka, technika ešte pred odovzdaním prechádza komplexnou opravou.

Rodina mu umierala za Stalina, dvakrát ho otrávili. Putinov oponent strávi štvrť storočia vo väzení

Ruský opozičný aktivista Vladimir Kara-Murza. (zdroj: TASR/AP)

Dvoch jeho pradedov za stalinizmu popravili, jeho dedko prežil obliehanie Stalingradu a skončil v pracovnom tábore a jeho otec bol známy liberálny novinár, ktorý na protest odišiel z televízie, keď ju obsadili Putinovi ľudia.

Vladimir Kara-Murza mladší, známy ruský novinár a opozičný aktivista, bude teraz ďalším z rodiny, kto si pre odpor proti režimu odsedí trest. Moskovský mestský súd poslal Kara-Murzu do väzenia na 25 rokov za to, že šíril "dezinformácie o ruskej armáde" a odsudzoval vojnu na Ukrajine.

Po Alexejovi Navaľnom tak vo väzení končí ďalší prominentný kritik Vladimira Putina. Ide o najdlhší trest, aký kedy Putinov politický oponent dostal.

V záverečnej reči Kara-Murza povedal, že ľutuje len jednu vec. „Nedokázal som dostatok svojich spoluobčanov a politikov v demokratických krajinách presvedčiť, aké nebezpečenstvo predstavuje kremeľský režim pre Rusko a pre svet.“

V krátkosti z Ukrajiny:

Bremeno útoku na výsadkároch: Ruské vojenské velenie čoraz viac presúva zodpovednosť za útočné operácie na Ukrajine na ruské výsadkové jednotky. Podľa britského ministerstva obrany veliteľ jednotiek generál Michail Teplinský znova získal dôležitú pozíciu na Ukrajine.

Ruské vojenské velenie čoraz viac presúva zodpovednosť za útočné operácie na Ukrajine na ruské výsadkové jednotky. Podľa britského ministerstva obrany veliteľ jednotiek generál Michail Teplinský znova získal dôležitú pozíciu na Ukrajine. Posilnenie wagnerovcov v Bachmute: Ruské velenie podľa Inštitútu pre štúdium vojny posilňuje žoldnierov z Wagnerovej skupiny rozmiestnených v blízkosti Bachmutu a dodáva im moderné zbrane vrátane tankov T-90 v snahe dosiahnuť po mesiacoch ťažkých bojov dobytie mesta.

Ruské velenie podľa Inštitútu pre štúdium vojny posilňuje žoldnierov z Wagnerovej skupiny rozmiestnených v blízkosti Bachmutu a dodáva im moderné zbrane vrátane tankov T-90 v snahe dosiahnuť po mesiacoch ťažkých bojov dobytie mesta. Slovenské migy sú na Ukrajine: Slovensko už odovzdalo Ukrajine všetkých 13 avizovaných stíhačiek MiG-29. Po štyroch kusoch, ktoré boli preletené ukrajinskými pilotmi v marci tohto roka, bolo ukrajinským silám úspešne odovzdaných aj zvyšných deväť kusov.

Slovensko už odovzdalo Ukrajine všetkých 13 avizovaných stíhačiek MiG-29. Po štyroch kusoch, ktoré boli preletené ukrajinskými pilotmi v marci tohto roka, bolo ukrajinským silám úspešne odovzdaných aj zvyšných deväť kusov. Irak chcel vyjednať mier: Irak sa ponúkol ako sprostredkovateľ rokovaní o mieri medzi Ukrajinou a Ruskom. Stalo sa tak počas návštevy ukrajinského ministra Dmytra Kulebu, ktorý ale túto ponuku odmietol. Zopakoval, že jeho krajina nepristúpi na žiadne mierové rokovania, kým sa ruská armáda nestiahne zo všetkých okupovaných miest na Ukrajine.

Zo zahraničných webov:

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Odoberať >

Jakub Filo každý týždeň zhrnie a vysvetlí aktuálne politicko-spoločenské dianie. Odoberať >

Súhrn týždňa očami Zuzany Kovačič Hanzelovej. Odoberať >

Tomáš Prokopčák vyberá najzaujímavejšie správy nielen z vedy. Odoberať >

Víkendový výber dobrého čítania. Odoberať >

V Bratislave pribudne nový hotel. Mesto mu po splnení námietok dalo zelenú

Lokalita, v ktorej má vyrásť nový hotel. (zdroj: Google Earth)

V širšom centre Bratislavy sa chystá výstavba nového ubytovacieho zariadenia. Stojí za ňou spoločnosť S.R.M. Building. Plány na výstavbu hotela na Bazovej ulici v Bratislave jej už odsúhlasil magistrát hlavného mesta.

Súhlasné záväzné stanovisko získal developer až po tom, čo splnil odporúčania, ktorými magistrát pripomienkoval pôvodný koncept. Okrem hotelových izieb počíta investor aj s vybudovaním samostatných bytových jednotiek.

Aj po zapracovaní pripomienok ostáva hlavný zámer rovnaký, na Bazovej ulici by mal vyrásť garni hotel a bytový dom s jedným podzemným, štyrmi nadzemnými a jedným ustúpeným podlažím.

Hotel by mal ponúknuť 14 izieb a v komplexe by malo vzniknúť sedem bytových jednotiek. Po získaní súhlasného stanoviska magistrátu môže investor žiadať miestny stavebný úrad o územné rozhodnutie. Kedy bude projekt realizovaný, je nateraz otázne.

V krátkosti z ekonomiky:

Pozastavený dovoz ukrajinského obilia: Zákaz dovozu obilia aj ďalších ukrajinských potravín zaviedlo minulý týždeň Poľsko aj Maďarsko. Slovenská vláda v pondelok oznámila rovnaký krok, zákaz začne platiť oddnes. Dôvody sú však iné.

Zákaz dovozu obilia aj ďalších ukrajinských potravín zaviedlo minulý týždeň Poľsko aj Maďarsko. Slovenská vláda v pondelok oznámila rovnaký krok, zákaz začne platiť oddnes. Dôvody sú však iné. Ukrajinská elektrina na Slovensku: Ukrajina obnovila vývoz elektriny na Slovensko, oznámil prevádzkovateľ siete Ukrenergo. Kyjev pozastavil vývoz elektriny do európskych krajín vlani v októbri, keď Rusko začalo útočiť na elektrárne a distribučné zariadenia. Objem vývozu na Slovensko predstavuje 200 MW za hodinu.

Ukrajina obnovila vývoz elektriny na Slovensko, oznámil prevádzkovateľ siete Ukrenergo. Kyjev pozastavil vývoz elektriny do európskych krajín vlani v októbri, keď Rusko začalo útočiť na elektrárne a distribučné zariadenia. Objem vývozu na Slovensko predstavuje 200 MW za hodinu. Lacná elektrina pre domácnosti: Dodávky lacnej elektriny pre slovenské domácnosti nielen na tento rok, ale až do roku 2027 sú zabezpečené, a to vďaka memorandu so Slovenskými elektrárňami. Uviedol to dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman, v reakcii na vyjadrenia predstaviteľov strany SaS.

Najlepší za posledných 30 rokov? Nemec prepisuje knihu rekordov AHL

Šimon Nemec v drese Uticy Comets. (zdroj: Twitter/UticaComets)

Viete, kto strelil gól, ktorý rozhodol o postupe Uticy Comets do play-off AHL? Ak ste si tipli meno Šimon Nemec, urobili ste správne. Jeden z najväčších talentov slovenského hokeja je mužom veľkých situácií. Jeho góly prichádzajú, keď ich mužstvo najviac potrebuje. Zápas čo zápas je lepší a srší z neho sebavedomie.

Posledný týždeň sa v jeho podaní dá charakterizovať vetou „čo zápas, to rekord“. Dvojka posledného draftu si uchmatla historické prvenstvá. S 34 bodmi sa stal najproduktívnejším obrancom v kategórii do 19 rokov v histórii súťaže. Prekonal takmer 50-ročný rekord Davea Maloneyho zo sezóny 1974/75.

Nastrieľal dvanásť gólov, čo sa pred ním nepodarilo nijakému zadákovi z kategórie do 20 rokov. Predchádzajúci rekord – 11 gólov – držali Marek Malík a Brent Burns.

V Spojených štátoch za rok hokejovo vyrástol. Ešte druhého decembra mal na konte 18 zápasov a iba 5 bodov. Dnes je jedným z najlepších obrancov v ročníku po drafte v dejinách AHL.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Pomáha užívateľom drog: Niektorí vravia, že už sú starí, aby si zarábali žobraním na pervitín

Sabína Brédová. (zdroj: SME/Marko Erd)

"To najdôležitejšie, čo im môžeme dať, je náš čas a prítomnosť. A najmä to, že im dávame pocítiť ich ľudskú hodnotu. Pretože títo ľudia svoju hodnotu vo vlastných očiach už dávno stratili, nevidia, že sú krásni a dobrí aj napriek užívaniu návykových látok," hovorí Sabína Brédová z občianskeho združenia Prima.

Venujú sa v ňom terénnej sociálnej práci s ľuďmi, ktorí pracujú v sexbiznise, ale aj užívateľom drog, pri ktorých uplatňujú princípy harm reduction, teda prevencie a znižovania rizík pri užívaní návykových látok. Cieľom teda nie vojna proti drogám ako taká, ale najmä ochrana verejného zdravia.



"Jeden z najhlavnejších dosahov stigmatizácie je stotožnenie sa s ňou. Keď nastane, tak človek môže abstinovať ďalších dvadsať rokov, aj tak bude stále žiť s tým, že je 'špinavý feťák' a veľmi ťažko sa z tej ulity bude vedieť pohnúť. Respektíve sa možno k abstinencii ani nedostane."

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Ľudia majú o autizme skreslené predstavy: Natália Benková sa s manželom napriek problémovému tehotenstvu dočkala zdravej dcérky. Rodinnú idylku však veľmi rýchlo poznačila diagnóza detský autizmus. Mladej rodine sa po tejto správe v istom zmysle uľavilo, znamenalo to totiž, že dokážu pochopiť potreby vlastnej dcéry.

Natália Benková sa s manželom napriek problémovému tehotenstvu dočkala zdravej dcérky. Rodinnú idylku však veľmi rýchlo poznačila diagnóza detský autizmus. Mladej rodine sa po tejto správe v istom zmysle uľavilo, znamenalo to totiž, že dokážu pochopiť potreby vlastnej dcéry. Život žien v ženskom svete: Až päť z ôsmich pozícií country manažérov v regióne strednej a východnej Európy v spoločnosti Visa zastávajú dámy a tú svoju má aj Slovensko. Ľubica Gubová v rozhovore okrem iného pripomína, že najmä vďaka kombinácii mužského a ženského elementu v manažmente vzniká silný a fungujúci celok.

Až päť z ôsmich pozícií country manažérov v regióne strednej a východnej Európy v spoločnosti Visa zastávajú dámy a tú svoju má aj Slovensko. Ľubica Gubová v rozhovore okrem iného pripomína, že najmä vďaka kombinácii mužského a ženského elementu v manažmente vzniká silný a fungujúci celok. Prirodzenú detoxikáciu vieme podporiť: Na jar sa slovo detox skloňuje stále častejšie. Ten prirodzený si však robí telo samo a my mu môžeme len pomôcť. Ako na to a oplatí sa to vôbec?

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Tomáš Yxo Dohňanský. (zdroj: SME/Marko Erd)

Aké ťažké bolo pre speváka Šarkana nahradiť Ďuďa? Koho bolo najťažšie prehovoriť na spoluprácu na novom albume Hexu? Zmenili by po čase niektoré texty, ktoré majú 30 rokov? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Tomášom Yxom Dohňanským zo skupiny Hex.

Podcasty SME

TransFér: Aj transrodoví ľudia chcú a môžu mať deti. Vždy som plánovala rodinu, vraví Ambrosia

Karikatúra

Tradičné hodnoty. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Tvarohové buchty. (zdroj: AP/Matthew Mead)

Koláče, vďaka ktorým sa vrátite do detstva. Upečte si buchty.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Vychutnajte si novú sezónu formuly 1 s unikátnou knihou Šampióni. Nájdete v nej príbehy všetkých 34 majstrov sveta F1 a viac ako tri stovky skvelých fotografií.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.