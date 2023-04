Angličtina zaujímavo: Young people and their world

The Spectator College je program určený na podporu štúdia a výučby angličtiny na Slovensku, ako aj na vzbudenie záujmu o dôležité verejné otázky. Raz do mesiaca prináša inšpiratívne materiály k maturitnej téme. Obsah je ladený tak, aby bola slovná zásoba využiteľná v bežnej komunikácii nie len pre maturantov.

V podcaste s Jamesom Thomsonom psychologičky Marianna Heřmánková a Dorota Balalová z internetovej poradne IPčko približujú svoju prácu a tému duševného zdravia mladých.

V texte sa dozviete viac o miestach, kde môžu mladí ľudia na vonkajší svet na malú chvíľu zabudnúť.

Pred vypočutím podcastu a prečítaním textu si pozrite slovník, ktorý vám pomôže získať užitočnú slovnú zásobu.

Glossary: Young people and their world

