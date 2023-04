Renovácia kúpeľne sa nezačína v kúpeľňovom štúdiu, ale v hlave, tvrdí stavebný inžinier

Na čo si treba dať najväčší pozor.

Renovácia kúpeľne patrí v rámci stavebných úprav miestností v byte medzi najnáročnejšie. Dobrý výsledok, ak hovoríme o funkčnosti, spočíva v správnom zvládnutí technologických postupov. Napríklad hydroizoláciou, na ktorú ľudia často zabúdajú.

Výsledný estetický dojem sa dá docieliť iba zaujímavo navrhnutými prvkami a najmä majstrovsky zvládnutými detailmi. Tých sa ponúka vždy niekoľko.

„Ak budete vedieť, čomu venovať pozornosť, nemusí sa to skončiť ďalšími výdavkami. A to bez ohľadu na to, či plánujete renovovať kúpeľňu sami, alebo to zveríte stavebnej firme,“ vysvetľuje stavebný inžinier Martin Marec.

V článku sa dozviete: Ako sa okrem financií pripraviť na renováciu kúpeľne

Koľko vás nová kúpeľňa bude stáť

Detaily, ktoré rozhodujú pri obkladaní

Prečo si dať vypracovať kladačský plán

Na čo si dať pozor pri sprchovacom kúte bez vaničky

Prečo nepresúvať WC

Ako si vybrať stavebnú firmu

Koľko zaplatiť firme vopred

Ako dlho trvá renovácia kúpeľne

Návšteva kúpeľňového štúdia bez toho, aby ste vedeli, či chcete vymeniť iba zariadenie, alebo aj zmeniť dispozíciu kúpeľne, zostane zvyčajne iba v rovine inšpirácie. V prvej fáze si tak popozeráte ponuku zariadení a obkladov a ujasníte si, čo by vám vyhovovalo. S výberom vane, umývadla či obkladov vám určite poradia v kúpeľňovom štúdiu.

Rozsah renovácií si však musíte naplánovať sami. Preto sa renovácia kúpeľne nezačína v kúpeľňovom štúdiu, ale v hlave. O zmenách v dispozícii rozhodujete iba vy. Skôr ako vyberiete nejaké zariadenie, prekonzultujte to s odborníkmi – architektmi či so stavebnými inžiniermi.

Limity určujú priestor a rozvody

„Plány renovácie kúpeľne musia vychádzať z možností, ktoré byt dovolí,“ vysvetľuje stavebný inžinier Martin Marec. „Ľudia často prichádzajú s veľkolepými predstavami, čo všetko si zmenia a ako si premiestnia zariadenie na opačnú stranu kúpeľne. Nie vždy sa ich predstavám dá vyhovieť,“ hovorí Martin Marec.



Obmedzujúcim faktorom je nielen dispozícia bytu, teda to, kde sa kúpeľňa nachádza, ale najmä rozvody vody a odpadu.

„Zatiaľ čo rozvody vody do umývadla či vane sa dajú relatívne bezproblémovo zmeniť, výrazné premiestňovanie WC by som neodporúčal, maximálne by som ho natočil. Môže vzniknúť problém s odpadom, čo by asi nikto nechcel riskovať,“ vysvetľuje stavebný inžinier.

Každú zmenu umiestnenia umývadla či vane konzultujte s odborníkmi, pretože musíte počítať s rozvodmi na prívod vody.

Niekedy sa zabúda na to, že v panelových domoch s betónovými stenami sa nedajú zasekať kanalizačné rozvody do steny. Prívody vody sa vedú prostredníctvom prímuroviek. Tie však zmenšujú priestor už aj tak malých kúpeľní.