Ranný brífing: Vláda s Klusom skazila audítorovi plány, ruská ropa si našla dieru v systéme

Zástupca Slovenska na Európskom dvore audítorov plánoval po dvanástich rokoch práce v Luxemburgu odísť. Ladislav Balko má takmer 70 rokov, vo funkcii je od mája 2010. Odísť však nemôže, aj keď mandát mu vypršal už vlani v máji. Po fiasku s kandidatúrou poslanca Martina Klusa na uvedený post musí ďalej čakať na nového nominanta.

Európa podkopáva sankcie namierené proti Rusku. Vo veľkom nakupuje palivá z ruskej ropy od krajín, ktoré na tom tučne zarábajú. Tie lacnú ruskú ropu spracujú a predávajú na Západ za trhové ceny.

Po takmer osemnástich rokoch sa možno konečne dozvieme, ako to naozaj bolo s vraždou Daniela Tupého. Z vraždy je dnes obvinený advokát Adam Puškár, ktorý momentálne sedí v útekovej väzbe. Čo sa teda pred rokmi stalo? Ako na to teraz polícia prišla? A kto to vlastne advokát Puškár je? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Audítor, ktorého chcel nahradiť Klus, má takmer 70. Chcel už odísť, po fiasku nemôže

Slovenský zástupca Európskeho dvora audítorov Ladislav Balko. (zdroj: TASR)

Takmer sedemdesiatročný slovenský zástupca v Európskom dvore audítorov Ladislav Balko by už mohol byť po dvanástich rokoch strávených v dobre platenej pozícii na dôchodku.

Aj keď mu mandát uplynul vlani 6. mája, nútene vo funkcii ostáva. "Podľa zmluvy o fungovaní Európskej únie mám zostať, kým nepríde môj nástupca," vysvetľuje Balko.

Kandidátom súčasného premiéra Eduarda Hegera, ktorého schválila aj vláda, bol podporovateľ dosluhujúcej koalície Martin Klus. V marci však totálne pohorel na vypočutí pred europoslancami z výboru na kontrolu rozpočtu. Nezískal od nich jediný podporný hlas. Klus následne kandidatúru po výzve Hegera stiahol.

Po Klusovom fiasku vôbec nie je zrejmé, kedy sa kandidát ešte z čias prvej vlády Smeru a niekdajší poradca Roberta Fica Balko dočká svojho náhradníka. "Mám 69 rokov a asi si viete predstaviť, kde by som sa po dvoch mandátoch rád ocitol. Už nemám ambície bojovať o ďalší mandát," hovorí Balko napriek prestížnemu postu a platu 24-tisíc eur mesačne.

Ministerstvo debatovalo o spravodlivosti. V hoteli Ivana Lexu

Bratislavský hotel Tatra patrí rodine Lexovcov. (zdroj: Archív SME/Gabriel Kuchta)

O spravodlivosti, aj s účasťou povereného ministra Viliama Karasa, sa debatovalo v bratislavskom hoteli Tatra, ktorý patrí rodine Lexovcov.

Bývalému šéfovi SIS za Mečiarovo HZDS Ivanovi Lexovi, ktorý so svojou manželkou Vierou cez firmu Tatra United Corporation hotel vlastní, sa pritom roky darí spravodlivosti vyhýbať. Šesť rokov po zrušení Mečiarových amnestií je na súde zablokovaná kauza únosu prezidentovho syna Michala Kováča, v ktorej je bývalý šéf SIS Lexa obžalovaný.

V hoteli vlastnenom Lexovcami sa konala medzinárodná konferencia, ktorú organizuje ministerstvo spravodlivosti. Do hotela ministerstvo zvolalo aj tlačovú besedu k téme alternatívnych riešení súdnych sporov - napríklad cez mediátorov či alternatívnym trestom. Ide o aktivity, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo a má na to projekt financovaný z eurofondov.

Ministerstvo tvrdí, že si na konferenciu v prieskume trhu vytypovalo tri firmy, ktoré oslovilo. Ponuku v hodnote 29 895 eur však podľa hovorkyne Martiny Klobušíckej poslal jediný uchádzač. Neodpovedali však na otázku, či ministrovi neprekážalo podujatie v zariadení vlastnenom človekom, ktorý je spájaný s kauzami z éry vlád Vladimíra Mečiara.

V krátkosti z domova:

Gyimesi odchádza z klubu OĽaNO: Poslanec György Gyimesi odchádza z poslaneckého klubu hnutia OĽaNO. Ako jeden z hlavných dôvodov uviedol rozdielny názor s hnutím na vojnu na Ukrajine a Hegerovu vládu. O svojej politickej budúcnosti rokuje so stranou Aliancia.

Poslanec György Gyimesi odchádza z poslaneckého klubu hnutia OĽaNO. Ako jeden z hlavných dôvodov uviedol rozdielny názor s hnutím na vojnu na Ukrajine a Hegerovu vládu. O svojej politickej budúcnosti rokuje so stranou Aliancia. Odpor proti Kažimírovmu trestnému rozkazu: Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír podá odpor proti trestnému rozkazu Špecializovaného trestného súdu. O vine Kažimíra z podplácania rozhodol súd na začiatku apríla, keď vydal trestný rozkaz a uložil mu peňažný trest vo výške 100-tisíc eur. Podanie odporu proti trestnému rozkazu avizoval aj Úrad špeciálnej prokuratúry.

Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír podá odpor proti trestnému rozkazu Špecializovaného trestného súdu. O vine Kažimíra z podplácania rozhodol súd na začiatku apríla, keď vydal trestný rozkaz a uložil mu peňažný trest vo výške 100-tisíc eur. Podanie odporu proti trestnému rozkazu avizoval aj Úrad špeciálnej prokuratúry. Prichytený pri preberaní úplatku: Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry zadržal podozrivú osobu, ktorou je zamestnanec Univerzity Komenského v Bratislave pri preberaní úplatku 20-tisíc eur. Ten si vyžiadal v súvislosti s preberacím konaním vykonaných stavebných prác na dvoch fakultách UK.

Pol milióna za let do Číny aj lobing Kataru. Brusel rieši cesty euroúradníkov

Predseda Európskej rady Charles Michel. (zdroj: SITA/AP)

Namiesto hodinu a pol dlhej cesty vlakom letel z Bruselu do Paríža súkromným lietadlom a cesta do Číny ho stála takmer pol milióna eur. Šéf Európskej rady Charles Michel sa už vyše týždňa snaží vysvetliť, prečo je rozpočet na jeho pracovné cesty oveľa vyšší, ako mali jeho predchodcovia. Svoje časté cesty súkromným lietadlom obhajuje nabitým programom.

„Jeho cestovné denníky pripomínajú cestu okolo sveta v 80 súkromných lietadlách,“ povedal zdroj denníka Telegraph.

Európske inštitúcie pritom na europoslancov či zamestnancov Komisie tlačia, aby cestovali komerčnými lietadlami vždy, keď je to možné.

Navyše sa kritika za cesty zdvihla aj voči úradníkom z Európskej komisie. Tí totiž čoraz častejšie lietajú na pracovné cesty, ktoré platia sponzori a lobistické organizácie zastupujúce firmy, o ktorých majú úradníci následne rozhodovať. Europoslanci sa obávajú, že to ohrozuje nezávislosť úradníkov.

V krátkosti z Ukrajiny:

Všetci Rusi sú za vojnu zodpovední: Mnohí z jeho kolegov Rusko opustili po februárovej invázii na Ukrajinu, nezávislý novinár Roman Anin odišiel do exilu už v roku 2021. Aj zo zahraničia však prináša informácie o dianí na Ukrajine vrátane zločinov páchaných ruskými vojakmi.

Mnohí z jeho kolegov Rusko opustili po februárovej invázii na Ukrajinu, nezávislý novinár Roman Anin odišiel do exilu už v roku 2021. Aj zo zahraničia však prináša informácie o dianí na Ukrajine vrátane zločinov páchaných ruskými vojakmi. Podrobný opis zverstiev wagnerovcov: Bývalý žoldnier z ruskej Wagnerovej skupiny Alexej Savičev priznal, že vo vojne na Ukrajine zabil a umučil desiatky ukrajinských vojnových zajatcov bez súdnych procesov. Jeho výpoveď je jedným z najpodrobnejších osobných opisov zverstiev páchaných ruskými silami na Ukrajine.

Bývalý žoldnier z ruskej Wagnerovej skupiny Alexej Savičev priznal, že vo vojne na Ukrajine zabil a umučil desiatky ukrajinských vojnových zajatcov bez súdnych procesov. Jeho výpoveď je jedným z najpodrobnejších osobných opisov zverstiev páchaných ruskými silami na Ukrajine. Prudké boje o Bachmut a Marjinku: Najprudšie boje sa aktuálne odohrávajú o Bachmut a Marjinku, hlási ukrajinský generálny štáb. Podľa Inštitútu pre štúdium vojny podnikali ruské sily obmedzené územné útoky severovýchodne od Kupjansku v Charkovskej oblasti. Ruské sily útočili tiež pozdĺž línie Svatove-Kreminna v Luhanskej oblasti.

Najprudšie boje sa aktuálne odohrávajú o Bachmut a Marjinku, hlási ukrajinský generálny štáb. Podľa Inštitútu pre štúdium vojny podnikali ruské sily obmedzené územné útoky severovýchodne od Kupjansku v Charkovskej oblasti. Ruské sily útočili tiež pozdĺž línie Svatove-Kreminna v Luhanskej oblasti. Dva ciele ukrajinskej protiofenzívy: Ukrajinská armáda bude mať podľa šéfa americkej Ústrednej spravodajskej služby Davida Petraeusa pravdepodobne dva ciele - jedným bude prerušiť pozemný most medzi Krymom a Ruskom cez juhovýchodnú časť Ukrajiny. Druhým bude spôsobiť ťažké straty na veľkej časti južnej Ukrajiny a oslobodenie väčšiny okupovaných oblastí až po Krym.

Ukrajinská armáda bude mať podľa šéfa americkej Ústrednej spravodajskej služby Davida Petraeusa pravdepodobne dva ciele - jedným bude prerušiť pozemný most medzi Krymom a Ruskom cez juhovýchodnú časť Ukrajiny. Druhým bude spôsobiť ťažké straty na veľkej časti južnej Ukrajiny a oslobodenie väčšiny okupovaných oblastí až po Krym. Patrioty na Ukrajine: Na Ukrajinu dorazili systémy protivzdušnej obrany Patriot z USA, Nemecka a Holandska, oznámil námestník ministra obrany a generál Oleksandr Pavljuk. Systémy Patriot sú podľa hovorcu letectva Jurija Ihnaťa schopné ničiť ciele do vzdialenosti až 150 kilometrov.

Na Ukrajinu dorazili systémy protivzdušnej obrany Patriot z USA, Nemecka a Holandska, oznámil námestník ministra obrany a generál Oleksandr Pavljuk. Systémy Patriot sú podľa hovorcu letectva Jurija Ihnaťa schopné ničiť ciele do vzdialenosti až 150 kilometrov. Ruské sabotážne lode: Rusko údajne využíva flotilu plavidiel maskovaných ako rybárske a výskumné lode, s pomocou ktorých plánuje sabotáže veterných elektrární, plynovodov a komunikačných káblov v Severnom mori. Lode sú vybavené podvodným sledovacím zariadením a mapujú kľúčové oblasti, ktoré by bolo možné napadnúť.

Zo zahraničných webov:

Európa vo veľkom nakupuje palivá z ruskej ropy. Päť krajín sa nabaľuje na sankciách

Ruský tanker pláva cez Bosporský prieliv. (zdroj: SITA/AP)

Krajiny EÚ a skupiny G7 vlani a začiatkom tohto roka zakázali alebo zásadne obmedzili dovoz ruskej ropy. Cieľom bolo finančne potrestať Rusko, ktoré začalo vojnu na Ukrajine. Realita je však taká, že napriek sankciám ruská ropa na Západ naďalej prúdi. A to v spracovanej podobe – napríklad ako motorová nafta alebo letecké palivo.

Novú realitu využili Čína, Turecko, India, Spojené arabské emiráty a Singapur. Táto pätica krajín nemá morálne ťažkosti dovážať ruskú ropu za výrazné zľavy. Následne ju rafinérie spracujú a ropné produkty vyvezú na Západ.

EÚ a krajiny G7 za rok od začiatku invázie zvýšili dovoz ropných produktov z Číny o 94 percent, z Turecka o 43 percent, zo Singapuru o tretinu a zo Spojených arabských emirátov o necelú štvrtinu. Vyplýva to z dát fínskeho inštitútu CREA. Päticu krajín metaforicky označil za „práčky“ ruskej ropy.

Tá je pre sankcie špinavá a na Západe odmietaná. Ak ju však spracujú tretie krajiny a s peknou maržou predajú západným krajinám napríklad v podobe nafty, akoby ju očistili. Ide o dieru v systéme.

V krátkosti z ekonomiky:

Ponuka letov na leto sa rozšírila: Zo Slovenska sa bude v lete lietať najmä do tradičných dovolenkových destinácií. Pozreli sme sa na to, ako sa rozšírila ponuka letov, kam lietajú pravidelné linky a kam charterové lety z Bratislavy či z Košíc, aj ako sú na tom ceny leteniek.

Zo Slovenska sa bude v lete lietať najmä do tradičných dovolenkových destinácií. Pozreli sme sa na to, ako sa rozšírila ponuka letov, kam lietajú pravidelné linky a kam charterové lety z Bratislavy či z Košíc, aj ako sú na tom ceny leteniek. Štát tučne platí aj pochybné SBS: Štát platí aj pochybným SBS za predražený chaos. Najvyšší kontrolný úrad zverejnil závery z kontroly bezpečnostných služieb. Upozornil, že štát na stráženie míňa veľa peňazí, ale neskúma, či za to dostáva adekvátnu ochranu.

Štát platí aj pochybným SBS za predražený chaos. Najvyšší kontrolný úrad zverejnil závery z kontroly bezpečnostných služieb. Upozornil, že štát na stráženie míňa veľa peňazí, ale neskúma, či za to dostáva adekvátnu ochranu. V Beluši budú pracovať na transportéroch: Belušská strojárska firma KOVAL SYSTEMS sa bude podieľať na výrobe švédskeho bojového vozidla CV90, konkrétne na výrobe a kompletnej montáži veže a výrobe komponentov časti vozidiel. Postaví novú halu, prijať plánuje ďalších približne 60 ľudí. Investíciu odhadla na desať miliónov eur.

Rusi bez MS? Budeme mať vlastné majstrovstvá a ukážeme, že sme najlepší, tvrdí tréner

Ruskí hokejisti na majstrovstvách sveta 2019 v Bratislave. (zdroj: TASR)

Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie Luc Tardiff nenechal nikoho na pochybách. Smerom k Rusku a Bielorusku opäť zopakoval, že pokiaľ potrvá vojna na Ukrajine, obe krajiny sa nevrátia na medzinárodné hokejové súťaže.

Hokej je však v Rusku prestížnym a sledovaným športom. Dvojnásobne to platí o majstrovstvách sveta. Každý rok je to jedno z najsledovanejších športových podujatí. Ruská hokejová federácia sa zhodla, že musí priaznivcom niečo ponúknuť.

„Usporiadame naše vlastné majstrovstvá sveta. Nielen preto, že to bude deväť zápasov, hoci zvykneme na MS hrať desať (pokiaľ sa dostane mužstvo až do zápasu o medaily – pozn.), ale aj vzhľadom na to, že to potrvá dva týždne. Poskladáme najsilnejší tím a potešíme fanúšikov,“ uviedol pre televíziu Matč TV tréner hokejistov SKA Petrohrad Roman Rotenberg.

Majstrovstvá sveta podľa Ruska však nebudú turnajom viacerých silných súperov. Od začiatku vojny sa zápasy národného tímu Ruska zúžili na jediného súpera – Bielorusko. Už vyše roka hrajú zápasy medzi sebou. A séria zápasov, ktorá má byť náhradou za skutočný šampionát, nebude iná.

Španielka strávila päťsto dní v jaskyni. V úplnej izolácii si nedovolila panikáriť

Horolezkyňa Beatriz Flaminiová strávila päťsto dní sama v jaskyni neďaleko španielskej Granady. (zdroj: Profimedia)

V jaskyni strávila päťsto dní. Keď sa minulý piatok vynárala z jej útrob, usmievala sa. Španielska horolezkyňa Beatriz Flaminiová v podzemí neuviazla. Viac ako rok tam strávila úplne dobrovoľne ako účastníčka vedeckého experimentu.

Počas celého pobytu v jaskyni s ňou nikto nekomunikoval. Nevedela nič o vojne na Ukrajine a nedozvedela by sa ani to, keby niekto z jej blízkych zomrel. Zvolila si úplnú izoláciu. Na povrch posielala iba správy o tom, že je v poriadku.

Keď po ňu členovia vedeckého tímu prišli po päťsto dňoch, práve spala. „Hovorila som si 'Už? To hádam nie.' Nedočítala som knihu,“ povedala podľa NBC Flaminiová krátko po tom, čo vyšla na povrch. Myslela si, že v podzemí bola nanajvýš 170 dní.

Päťdesiatročnú horolezkyňu po celý čas monitoroval tím psychológov, výskumníkov a jaskyniarov. Chcú vedieť, ako dlhodobá izolácia a extrémna dezorientácia ovplyvňujú ľudskú myseľ a biologické hodiny.

V krátkosti z vedy a techniky:

Kde a kedy sledovať štart Starshipu : SpaceX sa dnes opäť pokúsi vzlietnuť s raketovým systémom Starship na obežnú dráhu Zeme. Let je výnimočný, lebo ide o prvý test systému s oboma raketovými stupňami. Ak sa podarí, SpaceX bude vlastníkom najvýkonnejšej vesmírnej rakety, ktorá by mohla dostať ľudí na Mars. Nové štartovacie okno orbitálneho letu Starshipu sa začína o 15.28 h.

SpaceX sa dnes opäť pokúsi vzlietnuť s raketovým systémom Starship na obežnú dráhu Zeme. Let je výnimočný, lebo ide o prvý test systému s oboma raketovými stupňami. Ak sa podarí, SpaceX bude vlastníkom najvýkonnejšej vesmírnej rakety, ktorá by mohla dostať ľudí na Mars. Nové štartovacie okno orbitálneho letu Starshipu sa začína o 15.28 h. Život na plastovom odpade v oceáne: Na Veľkej tichomorskej odpadkovej škvrne, obrovskom množstve odpadkov s rozlohou takmer milión kilometrov štvorcových, prežíva komunita pobrežných živočíchov vrátane malých krabov a sasaniek. Od ich pôvodného domova ich delia tisíce kilometrov, napriek tomu na voľnom oceáne úspešne konkurujú miestnym druhom.

Na Veľkej tichomorskej odpadkovej škvrne, obrovskom množstve odpadkov s rozlohou takmer milión kilometrov štvorcových, prežíva komunita pobrežných živočíchov vrátane malých krabov a sasaniek. Od ich pôvodného domova ich delia tisíce kilometrov, napriek tomu na voľnom oceáne úspešne konkurujú miestnym druhom. Ako vojna na Ukrajine ubližuje prírode: Ruská vojna na Ukrajine je predovšetkým ľudskou tragédiou. Hrozivá však je aj pre divokú prírodu a tých, ktorí ju študujú. Sankcie a iné opatrenia Spojených štátov, ktorých cieľom je izolovať Rusko, rovnako ako aj potláčanie disentu Kremľom, ochromili vedeckú spoluprácu medzi americkými a ruskými biológmi.

