Spáč z Transparency: Nespokojné sú len súdy, ktorých sa nová súdna mapa dotkne negatívne

Z dlhodobého hľadiska sa súdnictvo zlepšuje.

Hodnotenie Transparency International Slovensko rozhnevalo sudcov. Ohradil sa voči nemu okresný súd v Čadci, list organizácii poslalo aj vedenie Súdnej rady.

„Bolo by skvelé, keby mali sudcovia odvahu ozvať sa v situáciách, keď im niečo nerobí dobré meno. Nemyslím si, že hodnotenie Transparency International je to, čo im nerobí dobré meno,“ reaguje predseda správnej rady Transparency International Slovensko SAMUEL SPÁČ.

V rozhovore pre denník SME popisuje ako hodnotenie vzniká a kam sa slovenské súdnictvo posunulo za posledné roky.

Analýza slovenských okresných súdov od Transparency International ukázala, že medzi okresmi sú výrazné výkyvy vo výkone. V Čadci sa čaká neprimerane dlho. Rimavská Sobota zase rozhoduje pomerne rýchlo. Hodnotenia rozhnevali sudcov. Prečo je súd v Čadci pomalý?

Vyzerá to tak, že keď sme tuším ešte v roku 2013 robili analýzu prieťahov v súdnych konaniach, tak Okresný súd v Čadci mal druhé najväčšie množstvo rozhodnutí o prieťahoch v konaní.

Čiže to tlačia pred sebou?

Jedna vec je, že to tlačia pred sebou. Vraj ide o súd, ktorý má náročné dedičské a pozemkové konania, kde je veľa účastníkov. To naozaj komplikuje situáciu, ktorá by mohla byť za normálnych okolností jednoduchá.

Druhá vec je, že je to súd, ktorý má dlhodobo problémy a dlhodobo ide o sudcov s horšími výsledkami. Výsledky ukazujú, že by mohli pracovať produktívnejšie a efektívnejšie. Možno by nesúhlasili.

Nie možno, oni nesúhlasili. Tipujem, že najhorší s prieťahmi sú v Bratislave. Konkrétne Okresný súd Bratislava I. Tam sú naozaj objektívne príčiny - viacerých bratislavských sudcov zatkli po kauze Threema, niektorých nenahradili napríklad na Krajskom súde Bratislava.

Je to tak. Dĺžka konania na Okresnom súde Bratislava I a podobných súdoch bola veľmi vysoká. Stále je, ale zlepšuje sa to, pretože sa zmenil prístup ministerstva k tomu, ako sa prideľujú alebo určujú miesta sudcov. Stále to nie je ideálne, obzvlášť chýba nejaká kontinuita, ale to, že okresný súd ťahal zrejme už od 90. rokov mnoho nevybavených vecí, to sa zlepšuje.

Urobili ste rebríček konkrétnych sudcov. Čo presne ste hodnotili?