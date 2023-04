Niekde si plnú sumu za obedy pýtajú aj za máj. Ako funguje dotovaná strava?

Jedenásťtisíc žiakov osemročných gymnázií poslanci vynechali, chcú ich doplniť.

BRATISLAVA. Školy už dozbierali žiadosti rodičov o obedy, ktoré zaplatí štát. Jedenásťtisíc detí, ktoré navštevujú prvý až štvrtý ročník osemročných gymnázií, však nárok na príspevok na stravu nemá.

Ich rodičia musia platiť za obedy plnú sumu, hoci deti majú od 12 do 15 rokov, rovnako ako ich rovesníci v základných školách, ktorým obedy štát zaplatí.

Niektorí rodičia sa v jedálni pýtali, či aj oni budú mať nárok na dotovanú stravu, vraví zástupkyňa z košického osemročného gymnázia na Alejovej ulici Adriána Godočíková.

"Či je to dvanásťročný žiak na základnej, alebo na strednej škole, ako je to v prípade osemročných gymnázií, myslíme si, že by mali mať rovnaké podmienky," povedala. "Aj u nás nájdete deti z rodín, ktoré na tom finančne nie sú až tak dobre, aj žiakov, ktorí sú po rozvode rodičov v starostlivosti iba jedného z nich."

Dotované obedy, ktoré politici majú vo zvyku označovať aj "obedmi zadarmo", sa začnú pre žiakov základných škôl a pre deti v poslednom ročníku materských škôl od 1. mája.

Rodičia na niektorých školách však za májovú stravu pre deti museli zaplatiť.

Prečo je to tak? A čo ak dieťa potrebuje diétnu stravu? Odkedy môžu mať dotované obedy aj žiaci z osemročných gymnázií? Denník SME v základných situáciách zhrnul, ako budú obedy v školách po novom fungovať.