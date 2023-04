Namiesto pomoci polícia študentovi povedala, aby radšej odišiel zo Slovenska

Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

10. Ak v USA zabudnete zavrieť dvere, ľudia kričia, či bývate v stodole. Na Slovensku by sa opýtali, či máte oje v zadku

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Slovensko bolo kedysi agrárnou krajinou. Odrazilo sa to aj v slovenskom jazyku: Slovak Matters: Slovakia, the land of 12,000 sayings

9. Spoznajte bratislavskú architektúru a zajazdite si na historických vozidlách počas mestských dní v Bratislave

Víkendový výber zaujímavých miest a podujatí: Weekend: Enjoy Bratislava City Days to the fullest

8. Počuli ste už o digitálnej móde? Dorazila aj na Slovensko

Ani digitálna móda nie je taká zelená, ako sa zdá: When what you wear online matters more than what you put on in the morning

V Bratislave sa cez víkend konajú Bratislavské mestské dni. (zdroj: SME - Tomáš Benedikovič)

7.Pozrite si, do ktorých nových destinácií môžete letieť zo Slovenska

Slovenské letiská sa vyletnili: Slovak airports in summer mode. Here’s where you can fly

6. Kedy ste boli naposledy na organovom koncerte? Jeden bude už v nedeľu

Tri tipy ako sa v hlavnom meste zabaviť a neminúť ani cent: 3 things to do in Bratislava for free in the next seven days

5. Navrhli operu v Osle či budovu novín Le Monde. Teraz prišli s projektom pre Petržalku

Bude mať stovky bytov: New Bratislava estate designed by European architects

Vizualizácia projektu Southbank. (zdroj: Penta Real Estate)

4. Až 40 percent ľudí nemá osobnú skúsenosť s inakosťou na pracovisku

Osobná skúsenosť veľmi zaváži, pomáha zmeniť pohľad na lepší: Slovaks reject LGBT+ people as their colleagues, a poll shows

3. Balkánsky bašavel aj taliansky deň. Pre milovníkov zábavy ponúka hlavné mesto v týchto dňoch rozmanitý program

Týždenný výber 10 podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

2. Ukrajinský študent si medzi Slovákmi všimol jemnú posadnutosť zemiakmi

Pripravovať ukrajinské jedlá na internáte je podľa neho nemožné: Trading Ukrainian zrazy for Slovak šúľance

1. Výmenný študent z Turecka odišiel zo Slovenska pre chyby cudzineckej polície v Trnave

Univerzita nevysvetľuje, prečo sa svojho študenta nezastala: Asked for help, police told Turkish student to leave Slovakia instead

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.