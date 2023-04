Matovič ocenil odvahu Šimečku, potom ale klamal o jeho plate. Lídri OĽaNO a PS sa prvýkrát stretli v diskusii

Šimečka neodpovedal, či PS pôjde do vlády s Hlasom.

BRATISLAVA. Pochvala a zakrátko úder pod pás. Líder OĽaNO Igor Matovič nezostal nič dlžný svojej povesti v nedeľnej diskusii televízie Markíza na Na Telo. Prvýkrát sa v nej stretol s predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom.

Hoci začiatok diskusie bol kultivovaný a Matovič dokonca pochválil Šimečku za to, že s ním prišiel diskutovať, neskôr si líder OĽaNO neodpustil výpady proti LGBT+ komunite a klamal o plate šéfa PS, ktorý je aj podpredsedom Európskeho parlamentu.

Šimečka naopak v závere diskusie neodpovedal na otázku, či by išla jeho strana po voľbách do vlády so stranou Hlas Petra Pellegriniho. Politológ Radoslav Štefančík vraví, že práve toto je otázka, na ktorú čakajú potenciálni voliči progresívcov odpoveď od ich lídra.

Od pochvaly ku klamstvu

"Pochválim vás aspoň za to a dokážem to premôcť v sebe, že ste mali odvahu ísť so mnou do debaty na rozdiel od ľudí zo Smeru alebo z Hlasu," povedal Matovič Šimečkovi v úvode diskusie, hoci sa mu nepáčilo, že šéf PS podľa neho dostatočne neocenil, že Slovensko malo "rekordne najnižší štrukturálny deficit".