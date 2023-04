Matovič chce do parlamentu predložiť návrh na zmrazenie platov politikov

Na predloženie návrhu neuplynula polročná lehota a posledný termín na predkladanie noviel zákonov bol 14. apríla.

BRATISLAVA. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) plánuje do Národnej rady SR podať novelu zákona, na základe ktorej by sa zamedzilo zvyšovaniu platov poslancov, vládnych predstaviteľov či prezidentky. Ide o tzv. zmrazenie platov na súčasný rok. OĽaNO by novelu zákona chcelo prerokovať ešte na májovej parlamentnej chôdzi.

Informoval o tom líder OĽaNO Igor Matovič na tlačovej besede. Verí, že prezidentka, politické strany a poslanci umožnia prerokovať návrh na najbližšej schôdzi, pretože ešte neuplynula šesťmesačná lehota od neschválenia návrhu na zníženie platov poslancov, ktorý do parlamentu predložilo taktiež hnutie OĽaNO. Matovič zároveň verí, že poslanci umožnia prerokovanie návrhu na zmrazenie platov aj napriek tomu, že ho nepredložili do 14. apríla, čo bol posledný termín na predkladanie noviel zákonov do NR SR.