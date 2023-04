V SaS hovoria o víťazstve programovo, PS môže mať nad dvadsať percent iba za istých okolností (anketa)

Slogan SaS "meníme hru" politológovi nedáva zmysel.

BRATISLAVA. Pred novinármi vystupoval necelých deväť minút, no počas nich stihol predseda SaS Richard Sulík zopakovať päťkrát, že jeho strana "ide vyhrať voľby".

Na také vyjadrenia si na sobotnom kongrese SaS trúfol napriek tomu, že strana si nemôže byť istá ani tým, či sa do parlamentu dostane. Aktuálne prieskumy jej prisudzujú podporu tesne nad piatimi percentami, niektoré maximálne do ôsmich percent.

Podiel najvernejších voličov, ktorí nemajú pochybnosti o svojej voľbe, má však SaS pod úrovňou piatich percent. V aprílovom modeli Ipsosu pre Denník N predstavoval 3,3 percenta.

"Čo ideme teraz urobiť?" burcoval napriek tomu Sulík v sobotu členov strany. "Ideme vyhrať voľby," odpovedali po tom, čo víziu o víťazstve ich predseda zopakoval štvrtý raz.

Progresívne Slovensko, ktorému v posledných voľbách parlament ušiel, sa vo viacerých meraniach priblížilo druhému Hlasu Petra Pellegriniho na rozdiel iba 1,5 až dvoch percentuálnych bodov.

Čo by sa muselo stať, aby voľby nevyhral Smer a Hlas, ale PS? Dokáže SaS zvrátiť obraz, ktorý o nej šíria politickí súperi - že povalila každú protikorupčnú vládu, v ktorej bola?

Denník SME sa na aktuálny vývoj v týchto stranách pýtal politológov.

Peter Spáč - Katedra politológie Masarykovej univerzity v Brne

1. Aký dôvod má SaS s preferenciami od piatich do ôsmich percent vyhlasovať, že vyhrá voľby?

Nemyslím si, že by niekto v SaS reálne veril, že táto strana môže skutočne vyhrať nadchádzajúce voľby. Síce platí, že značná skupina voličov sa rozhoduje v posledných dňoch a v tomto období sa podpora niektorých strán môže výrazne zmeniť (stačí spomenúť OĽaNO a voľby 2020), nie je to samohybný mechanizmus. Igor Matovič sa pred tromi rokmi jednoducho trafil do voličských nálad svojou témou boja proti korupcii a vtedajšej politickej elite. SaS zatiaľ podobnú tému nepredstavila. Ak nenastane zásadný zvrat, tak bude môcť SaS za menší úspech považovať zotrvanie v parlamente, zisk desať a viac percent bude pre ňu nad očakávanie dobrý výsledok.