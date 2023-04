Lacný byt pre syna primátora či úradníčku. Štyri príbehy o podozrivom prideľovaní bytov

Našli sme konflikty záujmov pri prideľovaní bytov.

BRATISLAVA. Milan Gura ml. podniká od roku 2016. Založil niekoľko pobočiek cestovnej kancelárie Invia v rôznych okresných mestách.

V roku 2019 mala jeho firma tržby 135-tisíc eur. No prišla pandémia, ktorá dala stopku cestovnému ruchu a Gura ml. musel svoje podnikanie utlmiť.

Pozatváral takmer všetky pobočky cestovnej kancelárie a z Nového Mesta nad Váhom sa vrátil do rodnej Čadce.

S vlastnou rodinou býval nejaký čas u otca Milana Guru, v tom čase primátora Čadce. V roku 2021 mesto pridelilo Milanovi Gurovi ml. trojizbový mestský nájomný byt.

Primátor, členovia bytovej komisie alebo aj zamestnanci mestského úradu majú v mestách a obciach zvyčajne najväčší vplyv na to, kto získa nájomný byt. Ak byt pridelia svojim príbuzným, ľahko sa tým môžu ocitnúť v konflikte záujmov, alebo dokonca v podozrení z rodinkárstva, teda poskytnutia neoprávnenej výhody pre svojich blízkych alebo príbuzných.

Denník SME skúmal prideľovanie bytov vo viac ako 40 samospráv a našiel desiatky prípadov s podozrením na stret záujmov.

V 15 samosprávach sme našli priame príbuzenské prepojenie medzi nájomníkmi a ľuďmi, ktorí rozhodovali o pridelení bytov. Väčšinu z nich dokázali aktéri dôveryhodne vysvetliť, no nie všetky.

Vybrali sme štyri mestá, v ktorých sa riziko konfliktu záujmov ukázalo ako veľmi vysoké a pridelenie nájomných bytov konkrétnym ľuďom vyvoláva otázniky.

Čadca - otec pridelil byt synovi

Vráťme sa do Čadce. Primátor Gura st. bráni pridelenie bytu tým, že jeho syn podal žiadosť už v roku 2018. „Nebolo to tak, že by predbehol ostatných. Čakali druhé dieťa, chcel sa osamostatniť a na tento byt mal nárok aj z hľadiska príjmov,“ vysvetľuje Gura st.

Prečo podal Gura ml. žiadosť už v roku 2018, keď v tom čase žil a podnikal v Novom Meste nad Váhom? „Preventívne, lebo ako mladí ľudia nevedeli, že kde budú bývať,“ odpovedá bývalý primátor, ktorý v posledných voľbách neuspel a stal sa len mestským poslancom. Gura st. tvrdí, že takto to robia v meste viacerí.

Gura ml. získal trojizbový byt v relatívne novom bytovom dome, ktorého výstavba bola podporená dotáciou ministerstva dopravy. Podmienkou pre získanie týchto bytov je, že maximálny príjem domácnosti nepresahuje trojnásobok životného minima.

V prípade dvoch rodičov a jedného dieťaťa bolo v roku 2021 životné minimum vo výške 463 eur (trojnásobok je 1388 eur).

Príjmy Guru ml. mohli byť podľa údajov z Finstatu v roku 2020 skutočne nízke, pretože sa mu pre pandémiu prudko prepadli tržby. Začiatkom roka 2021 založil eshop, v ktorom predáva ekologické produkty. Tržby za rok 2021 mal 36- tisíc eur. Tržby z podnikania v cestovných kanceláriách mu výraznejšie stúpli až v roku 2022. V roku 2023 už založil aj novú pobočku Invie.

Nariadenia mesta Čadca hovorí, že zamestnanci mestského úradu vyhodnocujú naliehavosť situácie žiadateľov o byt. Vytvoria poradovník, ktorí potom posunú bytovej komisii a tá primátorovi odporučí, ktorým žiadateľom byt prideliť. Konečný súhlas udeľuje primátor.