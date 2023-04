Linhart zvoláva pre výsledky kontrol múk mimoriadny výbor

Vidieť chce výsledky všetkých kontrol a opatrení.

BRATISLAVA. Nezaradený poslanec a člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Patrick Linhart zvoláva jeho mimoriadne rokovanie, na ktorom chce vidieť výsledky všetkých kontrol a opatrení, nielen výsledky testov múky z jedného mlyna.

"Ako skupina opozičných poslancov zvolávame mimoriadny parlamentný výbor, keďže by sme sa radi nielen my, ale aj celá spoločnosť od dočasne povereného ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ako aj od ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy dozvedeli výsledky všetkých kontrol vykonaných v nadväznosti na kauzu s ukrajinským obilím a výrobkami z neho. To, že je v poriadku múka z jedného mlyna, neznamená, že sú v poriadku všetky. Nehovoriac o kontaminovanom obilí," spresnil poslanec s tým, že chcú aj predloženie opatrení, aby sa takáto situácia na Slovensku už neopakovala.

Pripomenul, že hneď po prevalení kauzy s pesticídmi v ukrajinskom obilí podal dva podnety a presadil ich kladné vybavenie. "Budem však požadovať aj prezentovanie výsledkov," podčiarkol.

Dodal, že navrhol jednak vykonanie celoslovenských testov cez ŠVPS v mlynoch, pekárňach a obchodoch.

Navrhol podľa svojich slov zároveň vykonať celoslovenské kontroly cez Úrad verejného zdravotníctva v reštauráciách, školách, nemocniciach, či domoch sociálnych služieb.

"Tu si ešte počkáme na výsledky prvotných kontrol a až potom budeme požadovať predvolanie hlavného hygienika Jána Mikasa," dodal poslanec.