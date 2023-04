Záborská: Požiadavku dištancovať sa od Matoviča považujem za opovážlivosť

Poľský model zákazu interrupcií by nepredložila.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Andrea Drínová.

"Bola by som veľmi rada, keby mi niekto vysvetlil, čo je to konzervatívny extrém. Myslím si, že sme normálna tradičná konzervatívna strana, ktorej hodnoty vychádzajú z kresťanstva. Nič viac a nič menej," hovorí ANNA ZÁBORSKÁ , poslankyňa za OĽaNO.

Anna Záborská je predsedníčkou strany Kresťanská únia,

spoluzakladateľkou občianskeho združenia Fórum života,

a bola poslankyňou Európskeho parlamentu za KDH od roku 2004 do roku 2019.

S kým pôjde Kresťanská únia Anny Záborskej do volieb, zatiaľ nie je jasné. Ako rátam, tak rátam, ale niečo iné než to, že budete na kandidátke OĽaNO, mi zatiaľ nevychádza.

Rokovali sme s KDH, pretože sme boli presvedčení, že to by mala byť tá najbližšia strana, s ktorou by sme išli do volieb.

A vlastne už aj názov Kresťanská únia hovorí o tom, že politické strany založené na konzervativizme vychádzajúcom z kresťanstva by sa mali zoskupiť, aby bola ich sila v parlamente čo najväčšia. Mrzí nás, že rokovania zatiaľ vyzerajú tak, ako vyzerajú.

Zatiaľ znamená, že dvere ešte úplne nezatvárate?

Uvidíme, čo všetko sa ešte udeje. Bolo by najlogickejšie spojiť sa, aj keď požiadavky, ktoré niektorí politici z KDH mali – napríklad, aby sme sa dištancovali od politiky Igora Matoviča, ak chceme ísť s nimi na kandidátku…

Áno. Miriam Lexmann, europoslankyňa a členka KDH tvrdí, že sa nedokážete dištancovať od Igora Matoviča a chaosu, ktorý spôsobuje. Pre KDH je to problém. Neškodí vám teda spojenie s Igorom Matovičom?