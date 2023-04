Roháč, Sýkora, Svěchota, Lexa, Mečiar. Prečo už nemožno potrestať ľudí spájaných s vraždou Remiáša

Od neobjasneného atentátu uplynie v sobotu 27 rokov

BRATISLAVA. Ani rozviazané ruky polície nedosiahli na páchateľov vraždy Róberta Remiáša, ktorá je neobjasnená už 27 rokov.

Expolicajt Remiáš bol spojkou korunného svedka únosu prezidentovho syna Oskara Fegyveresa z augusta 1995. Uhorel v Bratislave po výbuchu nálože v aute 29. apríla 1996. Z objednávky jeho likvidácie bola od začiatku podozrivá SIS pod vedením Ivana Lexu, ktorá podľa výsledkov vyšetrovania organizovala aj samotný únos.

Nálož v Remiášovom aute údajne odpálili ľudia z mafiánskeho gangu sýkorovcov.

„Verím, že na Slovensku nastáva éra spravodlivosti, ktorá prinesie, že objednávatelia vraždy Róberta Remiáša a jej bezcitní vykonávatelia budú nakoniec postavení pred súd,“ vyhlásil premiér Eduard Heger v apríli 2021 pri príležitosti 25. výročia atentátu.

Po skončení éry Smeru totiž vyšetrovatelia otvorili desiatky závažných kriminálnych káuz s politickým pozadím. Prípad Remiáš sa však doteraz nepohol.

„Trestné stíhanie naďalej pokračuje. Vo veci pravidelne zisťujeme stav vybavovania právnej pomoci zaslanej do Mali,“ odpovedala polícia na otázky SME.

Aj prokuratúra potvrdila, že sa čaká na výsluch bývalého príslušníka SIS Ľuboša Kosíka, ktorý sa v africkom Mali zdržiava od roku 2016. V roku 2018 v rozhovore pre SME povedal, že má o skutku informácie a je ochotný hovoriť s políciou o prípadnej spolupráci.

„Odpoveď od dožiadanej strany v podobe výsluchu svedka Ľuboša Kosíka nám nebola doposiaľ doručená,“ uviedol prokurátor Patrik Hujsa.

Kosík pre SME hovorí, že ho nikto so žiadosťou o výsluch doteraz nekontaktoval. Na Slovensku je odsúdený v inom prípade za falšovanie zmeniek voči svojmu bývalému obchodnému partnerovi na 18 rokov. Bol na neho vydaný medzinárodný zatykač, Mali ho však vydať odmietlo.

Vyšetrovanie bez konca

Nádejám premiéra Hegera na potrestanie Remiášových vrahov dal vlani v máji reálnejšiu podobu šéf NAKA Ľubomír Daňko. „Vec je vyšetrovaná naďalej, čaká sa na právnu pomoc, ale ak by aj bola vykonaná, neviem, či by nás tie výsledky niekam ďalej posunuli. Obávam sa, vzhľadom na odstup času, že to nebude vyšetrené,“ povedal v relácii Rozhovory ZKH.