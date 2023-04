Ranný brífing: Voľby prichádzajú rozhodnúť marketéri, Golonka nie je eštebák

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Niektorí robili pre Andreja Babiša, iní zas pre Zuzanu Čaputovú či Petra Pavla. Na Slovensku sa rozbiehajú politické kampane, za ktorými stoja profesionálni marketéri. Nie každá strana je ochotná priznať, kto formuje jej predvolebnú komunikáciu.

Peter Šťastný sa definitívne musí ospravedlniť Jozefovi Golonkovi za to, že pred desiatimi rokmi naznačoval, že Golonka je komunista a eštébák. Rozhodol o tom najvyšší súd, ktorý potvrdil predošlé rozhodnutia nižších súdov.

Najúčinnejšou prevenciou proti osýpkam je očkovanie, no práve to pri tejto chorobe klesá. Najnovšie sme sa dostali pod hranicu kolektívnej imunity - znamená to vyššie riziko vzniku lokálnych epidémii. Prečo je zaočkovaných detí menej, čo nakazenému dieťaťu hrozí a ako na to reaguje štát? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Progresívci s ním prestali robiť, teraz pomôže Hegerovi. Majstrov kampaní väčšina strán tají

Demokrati Eduarda Hegera. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ďakoval mu duchovný otec jednej z komunít asýrskych kresťanov, pracoval aj pre izraelsko-britskú agentúru zapletenú do vyšetrovania pokusu o štátny prevrat v Čiernej Hore.

Verejne nevystupuje a novinárom rozhovory nedáva. Stál pritom aj za víťaznými kampaňami prezidentky Zuzany Čaputovej, bratislavského primátora Matúša Valla a najnovšie českého prezidenta Petra Pavla.

Teraz bude marketingový stratég Michal Repa pracovať pre Demokratov povereného premiéra Eduarda Hegera. Viaceré zdroje z prostredia strany denníku SME potvrdili, že sa s ním už dohodli na spolupráci.

Aj keď oficiálne sa volebná kampaň k septembrovým predčasným voľbám ešte len začne v máji dňom vyhlásenia volieb predsedom parlamentu, v skutočnosti začali všetky strany s mobilizáciou voličov už začiatkom roka.

Napriek tomu len tri z nich - Progresívne Slovensko, SaS a KDH - netaja, kto pre ne kampaň pripraví a čo má byť jej obsahom. Ostatné strany, ktoré SME oslovilo, tieto základné informácie odmietajú komunikovať.

KDH nerokuje s Demokratmi: Mimoparlamentné KDH nerokuje o spolupráci s inou stranou, na voľby sa pripravuje samostatne, vyplýva zo stanoviska predsedu hnutia Milana Majerského. Na otázky o strane Demokrati reagoval tým, že doteraz v hnutí nevideli program strany a nepoznajú ani jej hodnotový základ.

Keď ho žaloval, mal 75 rokov. Golonka čakal desať rokov, Štastný sa musí ospravedlniť

Jozef Golonka. (zdroj: TASR)

Od zimnej olympiády v Turíne neuplynul v marci 2006 ani mesiac, keď vtedajší šéf Slovenského zväzu ľadového hokeja Juraj Široký odvolal generálneho manažéra reprezentácie Petra Šťastného.

Následný súboj o nového šéfa zväzu medzi Širokým a Šťastným sa skončil v prospech Širokého, ktorému vtedy vyjadrila podporu aj ďalšia hokejová legenda Jozef Golonka.

Vtedy sa začal osobný spor medzi Šťastným a Golonkom, ktorý v roku 2013 vyústil do žaloby. Golonka sa obrátil na súd potom, čo Šťastný verejne naznačoval, že je komunista a eštébák, a nazval ho súdruhom.

O desať rokov trvajúcom procese definitívne rozhodol Najvyšší súd. Potvrdil predošlé rozhodnutia okresného súdu z roku 2015 a krajského súdu z roku 2020. Šťastný sa musí Golonkovi ospravedlniť a zaplatiť trovy konania. Ani jeden z aktérov sa na finálnom pojednávaní nezúčastnil.

V krátkosti z domova:

Nešťastie v Bani Nováky: V Bani Nováky došlo k vyhoreniu nahromadeného metánu, pôvodne sa hovorilo o výbuchu. Evidujú deväť zranených, z toho sú štyria ťažko zranení, ktorí boli v kritickom stave prevezení do nemocníc v Bratislave a Košiciach. Ďalší piati pacienti boli ošetrení v bojnickej nemocnici.

V Bani Nováky došlo k vyhoreniu nahromadeného metánu, pôvodne sa hovorilo o výbuchu. Evidujú deväť zranených, z toho sú štyria ťažko zranení, ktorí boli v kritickom stave prevezení do nemocníc v Bratislave a Košiciach. Ďalší piati pacienti boli ošetrení v bojnickej nemocnici. Platnosť súdnej mapy: Súdna mapa začne platiť tak, ako je plánované, a to od 1. júna, žiadna zmena neprichádza do úvahy, vyhlásil dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas a doplnil, že pri súdnej mape prišlo k zhode s predsedami krajských súdov, ako aj s vedením Súdnej rady. Od 1. júna vzniknú tri správne súdy.

Súdna mapa začne platiť tak, ako je plánované, a to od 1. júna, žiadna zmena neprichádza do úvahy, vyhlásil dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas a doplnil, že pri súdnej mape prišlo k zhode s predsedami krajských súdov, ako aj s vedením Súdnej rady. Od 1. júna vzniknú tri správne súdy. Dočasné kontroly na hraniciach: V období od 24. mája do 8. júna Slovensko dočasne znovu zavedie kontroly hraníc s Rakúskom, Maďarskom, Českou republikou, Poľskom a na medzinárodných letiskách. Cieľom kontrol je zaistenie bezpečnosti účastníkov bezpečnostnej konferencie Globsec 2023.

V Singapure obesili muža za kilogram marihuany. Kde ešte za drogu hrozí trest smrti?

Protest proti trestu smrti za pašovanie drog v Singapure. (zdroj: SITA/AP)

Nepomohol apel rodiny, Organizácie Spojených národov ani britského miliardára Richarda Bransona. V Singapure popravili tamojšieho 46-ročného občana Tangarajua Suppiaha za to, že pred desiatimi rokmi pomáhal s prepašovaním niečo vyše kilogramu marihuany do krajiny.

Jeho blízki aj ľudskoprávni aktivisti však hovoria o nespravodlivom procese a nedostatku dôkazov. „Aj z väzenia chcel naďalej bojovať za svoju nevinu. Veril, že mu bude dopriaty slobodný súdny proces,“ povedala pre americkú televíziu CNN jeho sestra Leelavathy.

Viacero štátov v poslednom čase zmierňuje tresty za marihuanu, alebo ju dokonca dekriminalizuje. Singapur si však dlhodobo zachováva jedny z najprísnejších trestov za drogy nielen v regióne, ale aj vo svete.

Trest smrti za pašovanie drog je stále legálny aj v Egypte. Na Západe trest smrti tiež nie je úplne zrušený. Hoci väčšina štátov USA legalizovala marihuanu na rekreačné účely, federálny zákon umožňuje uložiť trest smrti za obchodovanie s veľkým množstvom drog. V prípade marihuany ide o viac ako 60-tisíc kilogramov.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ťažká situácia v Bachmute: Experti z amerického Inštitútu pre výskum vojny v pravidelnej analýze uvádzajú, že žoldnieri z ruskej Wagnerovej skupiny prenikli za železnicu, ktorá pretína Bachmut od severu na juh a ukrajinskí obrancovia ovládajú už len západnú časť mesta s dĺžkou asi dvoch kilometrov z východu na západ. Celý Bachmut z východu na západ meria asi sedem kilometrov.

Experti z amerického Inštitútu pre výskum vojny v pravidelnej analýze uvádzajú, že žoldnieri z ruskej Wagnerovej skupiny prenikli za železnicu, ktorá pretína Bachmut od severu na juh a ukrajinskí obrancovia ovládajú už len západnú časť mesta s dĺžkou asi dvoch kilometrov z východu na západ. Celý Bachmut z východu na západ meria asi sedem kilometrov. Zelenskyj hovoril so Sim: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoril so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. Kyjev podľa neho vyšle do Pekingu veľvyslanca, Čína tiež vyšle na Ukrajinu vyslanca s cieľom rokovať o možnom politickom riešení vojny s Ruskom.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoril so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. Kyjev podľa neho vyšle do Pekingu veľvyslanca, Čína tiež vyšle na Ukrajinu vyslanca s cieľom rokovať o možnom politickom riešení vojny s Ruskom. Zelenskyj varoval pred ruským vydieraním: Ukrajinský prezident na výročie černobyľskej katastrofy varoval pred ruským vydieraním, ktorého sa dopúšťa Rusko obsadením jadrových zariadení na Ukrajine. Podľa Zelenského sa svet nesmie skloniť a varoval pred "novou jadrovou tragédiou".

Ukrajinský prezident na výročie černobyľskej katastrofy varoval pred ruským vydieraním, ktorého sa dopúšťa Rusko obsadením jadrových zariadení na Ukrajine. Podľa Zelenského sa svet nesmie skloniť a varoval pred "novou jadrovou tragédiou". Kyjev priznal útok dronmi na Sevastopoľ: Za útok dronmi na záliv mesta Sevastopoľ na okupovanom Kryme stojí Kyjev, potvrdili ukrajinské úrady. Odmietli však ruské tvrdenia, že útok ohrozil operácie v koridore, ktorým sa vyvážajú obilniny z ukrajinských prístavov do sveta. Útok sa týkal výlučne vojenských zariadení.

Zo zahraničných webov:

Veterné parky, geotermálne vrty. Na odklon od Ruska dostaneme stovky miliónov

Veterné elektrárne nad obcou Skalité. (zdroj: TASR)

Slovenský plán obnovy sa necelé dva roky od jeho schválenia bude aktualizovať. Pôvodný balík sa zníži o vyše pol miliardy eur, pribudne však nová kapitola, na ktorú získame dodatočných 403 miliónov eur.

Novinka vychádza z iniciatívy Európskej komisie z mája minulého roka, jej cieľom je pomôcť členským krajinám EÚ s odklonom od ruského plynu.

Šesť reforiem a osem investičných zámerov má Slovensku zlepšiť energetickú efektívnosť, výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a urýchliť povoľovacie procesy.

Návrh aktualizovaného plánu obnovy schválila slovenská vláda, konečné slovo bude mať Európska komisia, ktorá ho v nasledujúcich dvoch mesiacoch posúdi. Ak potom prejde Radou ministrov financií, platiť by mohol od júla.

V krátkosti z ekonomiky:

Spor rezortu dopravy s ÚHP: Načo sú nám ekonómovia, len nás zdržujú pri výstavbe, tvrdia diaľničiari. Tak ich z procesu vyhoďme. Analytici zasa poukazujú na zlyhania diaľničiarov. Pozreli sme sa bližšie na to, o čom je spor medzi Útvarom hodnoty za peniaze s rezortom dopravy.

Načo sú nám ekonómovia, len nás zdržujú pri výstavbe, tvrdia diaľničiari. Tak ich z procesu vyhoďme. Analytici zasa poukazujú na zlyhania diaľničiarov. Pozreli sme sa bližšie na to, o čom je spor medzi Útvarom hodnoty za peniaze s rezortom dopravy. Dotácia pre domácnosti: Domácnosti, ktorých priemerný mesačný prijem za posledných šesť mesiacov bol najviac vo výške 1,81-násobku životného minima a vlani nedostali od vlády žiadnu inflačnú pomoc, dostanú jednorazový príspevok v sume sto eur. Ide o domácnosti s priemerným mesačným príjmom do 424 eur. O vyplatenie príspevku bude potrebné požiadať.

Domácnosti, ktorých priemerný mesačný prijem za posledných šesť mesiacov bol najviac vo výške 1,81-násobku životného minima a vlani nedostali od vlády žiadnu inflačnú pomoc, dostanú jednorazový príspevok v sume sto eur. Ide o domácnosti s priemerným mesačným príjmom do 424 eur. O vyplatenie príspevku bude potrebné požiadať. Viac plynu z Azerbajdžanu: Z Azerbajdžanu by mohlo do strednej a východnej Európy prichádzať navyše až päť miliárd kubických metrov zemného plynu ročne, povedal minister hospodárstva Karel Hirman s tým, že by sa tak eliminovali problémy s dodávkami z Ruska. Cenu plynu by tieto dodávky nijak neovplyvnili.

Prekonávaj očakávania, znie motto brankára, ktorý bojuje o premiérový šampionát

Slovenský hokejový brankár Stanislav Škorvánek. (zdroj: TASR)

Dvadsaťsedemročný brankár Stanislav Škorvánek si vypýtal pozvánku do reprezentačného kempu na svetový šampionát vďaka výborným výkonom v play-off slovenskej extraligy.

Michalovciam pomohol otočiť duel s Trenčínom a vyradiť Slovan Bratislava. Semifinálovú sériu s Košicami rozhodol až posledný siedmy duel.

V osemnástich stretnutiach si udržal vynikajúcu štatistiku 1,83 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zákrokov 94,4 percenta.

„Nie je nič väčšie, ako hrať za národný tím. Nestáva sa to každý deň a veľmi si to vážim. Prevládajú pozitívne pocity a užívam si to,“ povedal v rozhovore pre Sportnet.

Zaočkovanosť proti osýpkam klesá a strácame kolektívnu imunitu. Hrozí nám návrat epidémie

Ilustračný obrázok. (zdroj: Adobe Stock)

Horúčka, nádcha, kašeľ, zápal spojiviek, svetloplachosť a výrazné vyrážky. To sú hlavné príznaky osýpok, ktoré patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku.

Najmä preto, že sa vyskytujú časté komplikácie, ktoré môžu spôsobiť zápal pľúc, ale aj poškodenie centrálneho nervového systému. Najúčinnejšou prevenciou je očkovanie.

Podľa úradu bolo celkovo od začiatku roka 2023 potvrdených na Slovensku päť prípadov osýpok: tri z nakazených detí boli nezaočkované pre nízky vek, jedno bolo zaočkované neúplne a v jednom prípade rodičia očkovanie odmietli.

Aktuálne však UVZ SR varuje , že celoslovenská zaočkovanosť detí narodených v roku 2020 v základnom očkovaní proti osýpkam, mumpsu a rubeole (ružienke, pozn. red.), klesla pod hranicu kolektívnej imunity.

A to vôbec nie je dobrá správa. V detskom veku totiž predstavujú osýpky závažné vírusové ochorenie. Hoci ich charakteristickým znakom sú vyrážky po celom tele, môžu prejsť aj do ďalších ochorení.

Osýpky. Už zas: Infektológom sa občas oplatí postrašiť výjavmi zo staršej literatúry alebo z rozvojových krajín. A pridať tak dôraz stále aktuálnemu upozorneniu, že rozhodnutie neočkovať nie je ohraničené jednou domácnosťou, ale dotýka sa zdravia všetkých, píše Zuzana Kepplová.

V krátkosti o zdraví:

Neseďte s prekríženými nohami: Približne 62 percent ľudí si prekladá pravú nohu cez ľavú, 26 percent to robí opačne a 12 percent nemá žiadnu preferenciu, uvádza staršia štúdia uverejnená v odbornom časopise Neuropsychologia. Dôležitou otázkou je však to, ako veľmi je táto poloha sedenia prospešná pre naše zdravie.

Približne 62 percent ľudí si prekladá pravú nohu cez ľavú, 26 percent to robí opačne a 12 percent nemá žiadnu preferenciu, uvádza staršia štúdia uverejnená v odbornom časopise Neuropsychologia. Dôležitou otázkou je však to, ako veľmi je táto poloha sedenia prospešná pre naše zdravie. Svoj mozog môžete preprogramovať: Mozog nemusí vynakladať veľa úsilia na to, aby sa naladil na víkendovú pohodu. Omnoho náročnejšie to je v nedeľu večer, keď sa pripravuje na úlohy, ktoré ho čakajú v pondelok ráno. Jedným zo spôsobov, ako sa prispôsobiť zmenám po víkende, je zaviesť rutinu, ktorú budete dodržiavať celý týždeň.

Mozog nemusí vynakladať veľa úsilia na to, aby sa naladil na víkendovú pohodu. Omnoho náročnejšie to je v nedeľu večer, keď sa pripravuje na úlohy, ktoré ho čakajú v pondelok ráno. Jedným zo spôsobov, ako sa prispôsobiť zmenám po víkende, je zaviesť rutinu, ktorú budete dodržiavať celý týždeň. Dôležitá úloha mikrobiómu: Výskumy naznačujú, že môže existovať súvislosť medzi sennou nádchou a mikrobiómom, teda súborom mikroorganizmov, ktoré žijú na povrchu nášho tela aj v jeho vnútri. Práve preskúmanie spojenia medzi mikrobiómom a sennou nádchou môže byť v budúcnosti pre lekárov veľmi nápomocné.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Marek Števček. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako vznikla kritika plánu rodovej rovnosti, ktorý už platí viac ako rok a konzervatívci si ho všimli až teraz? Mohla by sa na univerzite konať aj konzervatívna konferencia? Ako nájsť dialóg medzi konzervatívcami a liberálmi na pôde univerzity? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Marekom Števčekom, rektorom Univerzity Komenského.

Podcasty SME

Zoom: Sedávate s prekríženými nohami? Môžete mať problémy

Sedávate s prekríženými nohami? Môžete mať problémy Vedátorský podcast: Budúcnosť zdravotníctva nie je len o umelej inteligencii

Karikatúra

Kráľovská imunita. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Kohút na víne. (zdroj: Miloš Mikuš)

Kohút na víne je francúzska klasika. Ukážeme vám ako na to.

Voľný čas

