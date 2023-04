Poslanci pritvrdili, zmenu pohlavia chcú zakázať aj v zákone o mene a priezvisku

Lukáč zo Sme rodina predstavil pozmeňovací návrh.

BRATISLAVA. Nemohli by si zmeniť nielen rodné číslo, ale ani meno a priezvisko.

Poslanci parlamentu chcú transrodovým ľuďom vytvoriť ďalšie prekážky pri zmene pohlavia v dokladoch.

Parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj schválil v utorok na zasadnutí pozmeňovací návrh k predloženej novele zákona o rodnom čísle, o ktorej sa bude v druhom čítaní hlasovať na májovej schôdzi.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ide o zmenu v zákone o mene a priezvisku, na základe ktorej by tieto údaje nebolo možné meniť, ani keby trans ľudia prešli medicínskou tranzíciou a zmenou pohlavia.

Pozmeňovací návrh predložil poslanec Jozef Lukáč (Sme rodina) a na výbore ho v rozprave podporila aj poslankyňa Anna Andrejuvová (OĽANO). Tá je spolu s Lukáčom, Annou Záborskou (Kresťanská únia) a Evou Hudecovou (Sme rodina) zároveň aj predkladateľkou návrhu novely zákona o rodnom čísle.

Na sociálnej sieti aj webe strany OKS o rozhodnutí výboru informoval poslanec Ondrej Dostál.

Zmena mena? Najprv lekárske potvrdenie

Návrh o rodnom čísle, ktorý by transrodovým ľuďom skomplikoval právnu tranzíciu, v prvom čítaní podporilo 87 poslancov a poslankýň. Ak by prešiel aj v druhom čítaní v pozmenenej forme, bol by ešte prísnejší.