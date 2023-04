Kanaďanka objavila recept budúcnosti u slovenskej babičky

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

10. Slovenské mesto na Dunaji si vytrpelo viac ako iné mestá v krajine

Napriek katastrofám si stále žije svojím životom: History Talks: distaster in Komárno again...and again

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

9. Populárny pouličný festival sa vracia na známu bratislavskú ulicu

Tri tipy ako sa v hlavnom meste zabaviť a neminúť ani cent: 3 things to do in Bratislava for free in the next seven days

8. Trvalo roky, kým na Slovensko opäť prišli prestížne európske granty. Za uplynulé mesiace rovno dva

To ale nie je jediná dobrá správa pre slovenskú vedu: What’s new in Slovak Science: ERC grant drought ends

Dobrý trh má už tradičné miesto v bratislavskom kalendári. (zdroj: Dobrý trh/Marek Jančúch)

7. Keď prišiel Škót na Slovensko, slovenčinu sa musel naučiť. Cudzincov tu na začiatku 90. rokov nebolo

Neskôr založil skupinu pre cudzincov na Facebooku: With nowhere to turn, he created a Facebook group. It has become a helpline for foreigners in Bratislava

6. Fico a ambasádori sa v otázke Ukrajiny nezhodli. On chce mier, oni vojnu, tvrdí bývalý premiér

Americký veľvyslanec vyzval Smer, aby sa nepridávali na stranu Kremľa: US ambassador calls on Smer to not align with Russian president

5. Čas platiť za psov, upozorňuje Petržalka

V bratislavskej mestskej časti žije 8,000 psov: Pay a dog tax, biggest Bratislava borough calls on dog owners

4. Potrebujete nové oblečenie? Bude swap aj blšák

Týždenný výber 10 podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

Významná paleontologická lokalita Sandberg, ktorá je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. (zdroj: TASR)

3. Prvého mája budú mať v bratislavskej Cvernovke otvorené dvere

Víkendový výber zaujímavých miest a podujatí: Weekend: Celebrating labour day the fun way

2. Rebríček najväčších rezidenčných developerov

Do rebríčka sa dostala Penta Real Estate, YIT Slovakia aj Alto Real Estate: Who built the most and who sold the most? See our ranking of developers

1. V receptoch od babičiek možno nájsť tip na trávu, ktorá nás zachráni pred klimatickou zmenou

Objavila ju aj Kanaďanka žijúca na Slovensku: Cooking with Babička: optantance, an old dish for the future

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.