Sme rodina sa pridala k Smeru pri otváraní mimoriadnej schôdze, Ficovi dáva šancu posilniť vedúcu pozíciu v prieskumoch

Na otvorenie schôdze Smeru chýbali tri hlasy.

BRATISLAVA. Smer zrejme dostane jedinečnú príležitosť predviesť sa na pôde parlamentu. Posilniť to môže aj podporu strany, ktorá sa posledné dva mesiace v prieskumoch preferencií dostal na prvé miesto.

Už v utorok chýbali len tri hlasy, aby poslanci otvorili mimoriadnu schôdzu parlamentu, ktorú žiada strana Roberta Fica a na ktorej chce hovoriť o návrhoch na riešenie vysokých cien.

S návrhom na mimoriadnu schôdzu by Smer ako opozičná strana v bežnej situácii nemal šancu uspieť. Okrem ďalších strán parlamentnej opozície sa však k iniciatíve pripojila aj Sme rodina, ktorej nominanti sú stále súčasťou vlády.

Pri zisťovaní, či je plénum uznášaniaschopné, v utorok napoludnie chýbali k potrebným 76 hlasom extrémistickí poslanci Andrej Medvecký a Peter Krúpa z ĽSNS a Tomáš Taraba so Štefanom Kuffom zo strany Život.

"Dával som rozhovor, nestihol som dobehnúť na prezentáciu," tvrdí Taraba.

"Odmietam, že by tam naši poslanci chýbali zámerne," hovorí zase Martin Beluský z ĽSNS.

So štyrmi hlasmi navyše by sa dala mimoriadna schôdza iniciovaná Smerom otvoriť. Poslanci to znova skúsia v stredu 3. mája o deviatej ráno, poslanci, ktorí v utorok na hlasovaní chýbali, by už mali na hlasovaní byť.