Zranené sliepky sú štandard klietkového chovu, kontroly nevidia nič nelegálne (rozhovor)

Živočíšne výrobky nie sú niečo, čo sa samo zhmotnilo v supermarkete.

"Na obale od klietkových vajec nájdete nakreslené spokojné sliepky, ktoré pobehujú vonku. Nikto vám však neukáže, ako vyzerá klietkový chov. Veľká vlna zdesenia verejnosti prišla, keď sme zverejnil investigatívne zábery zo slovenských klietkových chovov," hovorí predseda organizácie Humánny pokrok MARTIN SMREK.

Začiatkom roka ukázali, ako na troch slovenských farmách sliepky trpia - s ošklbaným perím, bez možnosti roztiahnuť krídla, jedna dokonca pochovávaná zaživa.

Na májovej parlamentnej schôdzi sa bude rokovať o návrhu zákona, ktorý by klietkový chov na Slovensku zakázal.

"Drvivá väčšina zvierat v živočíšnej výrobe zostáva anonymná, nikto nad nimi nerozmýšľa. Verejnosti treba pripomenúť, že tu sú a čelia extrémnemu utrpeniu, ktoré jednoducho žiadna civilizovaná spoločnosť nemôže na cítiace bytosti uvaľovať," dodáva Smrek.

V rozhovore sa dočítate aj: ako sa zmenia ceny vajec

ako vznikajú investigatívne zábery z veľkochovov

kam sme sa na Slovensku legislatívne posunuli v téme ochrany zvierat

ako prebiehajú kontroly vo veľkochovoch a prečo málokedy nájdu niečo nelegálne

čo robiť, ak vám záleží na zvieratách, ale nie ste pripravení na vegánstvo

Ako sa žije sliepkam v klietkach?

Je to pre ne najhoršia alternatíva. Sliepka je hrabavý vták, takže väčšinu svojho bdelého času trávi hrabaním sa v zemi, hľadaním potravy a skúmaním okolia. V klietke má len drôtenú podlahu a paródiu na škrabadlo, čo je kúsok plastu s umelým trávnikom skrytým za plastovou fóliou.

Je to prakticky holá klietka s malým symbolickým spestrením. Sliepka sa v takomto prostredí doslova zblázni. Jej životný priestor má veľkosť papiera A4, pričom len na roztiahnutie krídel potrebuje aspoň dvojnásobok.

Čo robia, keď nemajú do čoho zobať?

Ozobávajú sa navzájom, čo môže vyústiť do patologického správania, od agresívneho vyzobávania do kanibalizmu, keď sa v klietke doslova roztrhajú. Toto nemáte v klietkovom chove ako vyriešiť a je to hlavný rozdiel medzi ním a ostatnými alternatívami.

V momente, keď sliepku dostanete do priestoru s členitejším prostredím, kde má miesto na voľný pohyb, dokáže utiecť pred agresívnymi jedincami. Farmár môže urobiť aj ďalšie zásahy do prostredia, ktoré zabezpečia, že sliepky sa aspoň čiastočne môžu správať prirodzene.

Ak sa o zvieratá farmári dobre starajú, klesá úmrtnosť aj kanibalizmus.

V parlamente je návrh zákazu klietkového chovu nosníc, o ktorom sa bude hlasovať na májovej schôdzi. Ako presne by tento zákon sliepkam pomohol?

Stanovil by jasné pravidlá, v akých podmienkach môžu byť chované a zakázal by tie najkrutejšie chovy, kde má každá sliepka životný priestor sotva veľkosti jedného hárku papiera.

Klietkové systémy sú v Európe už dávno na ústupe. V minulom roku žilo v Európe už 60 percent sliepok mimo nich a 20 percent žije vo voľnom výbehu. Na Slovensku je to len jedno percento.

Toto je neudržateľný stav a zákon by do toho vstúpil tak, že by stanovil termín, od ktorého už nebude možné otvárať nové klietkové chovy, v tomto prípade od 1. januára 2024. A konečný termín, do ktorého musia byť všetky existujúce klietkové chovy prerobené na bezklietkové, je do konca roku 2028.

Hydinári by teda dostali niekoľkoročnú lehotu, aby mali šancu sa prispôsobiť?

Áno, pričom je to veľmi ústretová lehota. Systémy chovu, ktoré majú dnes a v ktorých po zákaze neobohatených klietok pribudli zhruba tri zápalkové škatuľky životného priestoru pre každú sliepku, majú životnosť zhruba desať až pätnásť rokov.

Tá bude o chvíľu končiť, takže hydinári tie technológie aj tak budú vymieňať. Je otázka, či ich vymenia za ďalšie klietkové alebo sa poučia z minulosti a prejdú na chovy, ktoré majú väčšiu perspektívu a viac zodpovedajú základným životným potrebám zvierat.

Prečo sa u nás sliepky stále chovajú takým krutým spôsobom, keď trendy v Európe sú iné?