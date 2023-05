Stojí na čele vzbúrencov proti VÚB. Kto je obchodník s akciami, ktorý sa spojil s Hegerom?

Šubákove peniaze môžu Hegera aj poškodiť, uvažuje politológ.

BRATISLAVA. Jeho otec sprivatizoval michalovské mliekarne, aby ich neskôr predal Francúzom. On je známy ako obchodník s akciami, čo sa postavil na čelo malých akcionárov, ktorí sa súdia s talianskym majiteľom Všeobecnej úverovej banky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Žlto-biele bilbordy michalovského podnikateľa Jána Šubáka propagujúce neznámu stranu Dobrý deň, Slovensko v uplynulých týždňoch zaplavili celú krajinu. Zakrátko sa však zmenia a budú propagovať stranu Demokrati na čele s premiérom Eduardom Hegerom.

Spojenie strán oznámili Heger so Šubákom v pondelok. Pozorovatelia ho označujú za manželstvo z rozumu, ktoré Demokratom prinesie bilbordy a peniaze a Šubákovej partii politický výtlak.

Podnikateľ z Michaloviec v minulosti zakladal s Jurajom Miškovom, ktorý odišiel z SaS, aj stranu Skok, ktorá sa v roku 2016 nedostala do parlamentu. Nezískala ani percento hlasov.

Podporou zatiaľ neoslňujú ani Demokrati, posledný prieskum agentúry Focus im nameral preferencie iba 3,6 percenta. Od marca, keď odídenci z OĽaNO na čele s Hegerom vytvorili stranu Demokrati, im podpora len klesá.

Šubák so stovkami bilbordov a bigbordov môže poznateľnosť Demokratov zlepšiť a tak im možno zvýšiť percentá.

Viac by však Demokratom pomohlo spojenie so stranou KDH, ktorá sa v prieskumoch pohybuje tesne nad päťpercentnou hranicou potrebnou na vstup do parlamentu. Kresťanskí demokrati však nateraz spojenie odmietajú.

Oslovil ho Heger

"Boli sme oslovení zo strany pána predsedu Demokratov," približuje Šubák jeden z dôvodov, pre ktorý sa Dobrý deň, Slovensko spojilo s Demokratmi.