Súdy tušili, že Vlčekovú jej exmanžel zlikvidoval už vtedy, keď ho odsúdili za jej únos

BRATISLAVA. Najprv ho odsúdili 'len' za únos exmanželky, na druhý raz sa mu pokúsia dokázať aj to, že ju zabil a telo rozpustil v sude s kyselinou. Prípad záhadného zmiznutia Andrey Vlčekovej z decembra 2016 sa dostane pred súdy nanovo po tom, čo sa ho po rokoch podarilo dovyšetriť.

Denník SME sa pozrel na pôvodný verdikt v kauze z roku 2019, ktorým Miroslava Vlčeka odsúdili na dvanásť rokov väzenia.

Už toto rozhodnutie ukazuje tušenie sudcov, že Vlček exmanželku Andreu nielen uniesol, ale zrejme aj zabil. V tom čas však nemali v rukách dôkazy, ktoré by to potvrdzovali.

„Existujú len dohady a silné podozrenie, t.j. pochybnosť o ďalšom konaní obžalovaného po tom, ako bola Andrea Vlčeková prevezená na presne nezistené miesto,“ píše sa v rozhodnutí Krajského súdu Trnava z apríla 2019.

Senát Kataríny Batisovej ním potvrdil pôvodný rozsudok trnavského okresného súdu z novembra 2018, podľa ktorého sa Vlček dopustil zločinu pozbavenia osobnej slobody formou účastníctva.

Vlčekovi za to vymeral maximálny možný trest na dvanásť rokov, a to aj vzhľadom na to, že bol už predtým odsúdený v iných kauzách.

Príbeh o únose Vlčekovej spred škôlky, do ktorej žena odviedla syna, končil podľa verdiktu nejasne. V rozhodnutí sa píše o tom, že ženu páchatelia „previezli na doposiaľ presne neustálené miesto s tým, že je nezvestná od 13. decembra 2016“.

Toto konštatovanie platilo ešte približne ďalšie dva roky od verdiktu. V máji 2021 polícia v rámci vyšetrovania iného prípadu, do ktorého bol Vlček zapletený, narazila na plastový sud plný kyseliny.