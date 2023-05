Milosť nie je najväčšie riziko. Na Slovensku fungujú aj satanistické duchovné spolky

Spolky s prvkami sekty vytvárajú u členov závislostný vzťah.

Vyše tridsať rokov fungoval v náboženskom spoločenstve a v istom bode si uvedomil, že je v niektorých veciach problémové a nedokáže v ňom ďalej existovať. Odišiel a vrátiť sa doň nechce, no "happyend" neprišiel.

"Mal v ňom všetky priateľstvá a vzťahy, celý život. Nechce vstúpiť do iného spoločenstva, chce len, aby sa to, ktoré pozná, transformovalo a prestalo byť problémové," približuje Lucia Grešková príbeh muža, ktorý bol klientom cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR.

Grešková tu pracuje ako odborníčka na náboženský extrémizmus a s podobnými prípadmi klientov sa nestretáva prvý raz.

Cesta človeka z náboženských spolkov, ktoré môžu byť pre ich členov a členky rôznym spôsobom aj ubližujúce, sa niekedy zdá nekonečná a pripomína závislostný vzťah.

"Je to veľmi podobné ako pri látkových závislostiach. Človek sa akoby zacyklí, hľadá podobné spoločenstvá a znovu zapadá do toho istého. Ale treba povedať, že zmanipulovaní dokážeme byť kdekoľvek a kýmkoľvek. Stačí, že sa človek nachádza v ťažkom období, a môže ho to ovplyvniť," pripomína.

Činnosť rôznych malých, neregistrovaných náboženských a spirituálnych spolkov je na Slovensku rozšírená. Existuje ich tu okolo 150. Lenže na to, aby sa stali široko preberanou témou, musela prísť až "kauza" okolo herečky Márie Bartalos, ktorá je členkou spoločenstva Živá viera. To je ideovo aj personálne prepojené s Kresťanským spoločenstvom Milosť, o ktorom sa hovorí ako o sekte alebo o pochybnom spolku.

"Obávam sa, že pozornosť sa príliš zamerala na toto jedno spoločenstvo. Na Slovensku pritom máme omnoho väčší problém s inými spirituálnymi zoskupeniami, ktoré sú oveľa väčším bezpečnostným rizikom pre celú spoločnosť a ktorých učenie je antisystémové," upozorňuje Grešková.

Nehovorme o sektách, ale o náboženskom extrémizme

Registrovaných cirkví a náboženských spoločností je na Slovensku osemnásť, okrem najväčších, ako sú rímskokatolícka či evanjelická cirkev, sú to napríklad aj Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia, Cirkev adventistov siedmeho dňa či Cirkev československá husitská.

Súčasný zákon hovorí, že ak sa cirkev chce registrovať, musí okrem iných podmienok spĺňať aj členstvo aspoň 50-tisíc osôb. Dnes je to pre existujúce neregistrované náboženské spoločnosti nesplniteľná podmienka.

"Žiadna nemá ani len 20-tisíc členov, čo bola podmienka ešte do roku 2017, a ani sa k tomuto číslu nepribližujú. Podľa posledného sčítania obyvateľstva vidíme, že k všetkým neregistrovaným dokopy sa ich hlási zhruba 50-tisíc," vraví riaditeľ cirkevného odboru Radovan Čikeš.