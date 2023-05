Inštitút ľudských práv podal trestné oznámenie na Matoviča

Incident sa odohral počas Pochodu za práva trans ľudí.

BRATISLAVA. Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv podala trestné oznámenie na predsedu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča v súvislosti s incidentom, ktorý sa stal pred budovou Národnej rady počas Pochodu za práva trans ľudí.

V tlačovej správe o tom informoval riaditeľ inštitútu Peter Weisenbacher.

„Igor Matovič svojimi nenávistnými a vulgárnymi výrokmi urážal prítomných občanov a občianky riadne nahláseného zhromaždenia, ktoré sa dialo v súlade so zákonom. Týmto v súhre so svojím agresívnym správaním narúšal riadny priebeh tejto akcie a mohol sa dopustiť výtržníctva," konštatoval riaditeľ IĽP s tým, že už požiadali orgány činné v trestnom konaní, aby sa jeho aktivitami zaoberali.

„Je úplne zjavné, že prišiel v tento čas a na toto miesto škodiť, vyvolávať potýčky a zneužívať legitímnu akciu tretieho sektora na svoju politickú propagandu," vyhlásil riaditeľ IĽP a dodal, že ich neprekvapuje to, že o celej veci klame, a že sa „prezentuje ako obeť a obviňuje za svoje zlyhania celý svet, len nie človeka, ktorého vidí v zrkadle".

Ako uviedla organizácia, Matovič je známy svojimi negatívnymi výrokmi smerom k LGBT+ menšine a minulý rok za jeden z nich získal aj anti-cenu Homofób roka.

„Diskusie vyvolali aj viaceré jeho reakcie na minuloročný teroristický útok na Zámockej ulici v Bratislave, ktorého obeťou sa stali dve LGBT osoby a tretia bola postrelená. Niektoré z jeho výrokov vtedy kritizovali dokonca vlastní stranícki kolegovia a kolegyne," pripomenul IĽP, ktorý sa problematikou homofóbie zaoberá už viac ako 10 rokov.

Matovič čelil verbálnym útokom zo strany účastníkov protestného zhromaždenia na podporu práv transrodových ľudí pred parlamentom, ktoré sa uskutočnilo v utorok 2. mája.

„Po dnešku som o to viac presvedčený, že pred týmito 'ľuďmi' musíme naše deti chrániť a som násobne viac presvedčený, že by sme mali na Slovensku výrazne viac investovať do dostupnosti psychiatrickej pomoci. Pacientov je kopa,“ uviedol v utorok v statuse na sociálnej sieti Matovič.

Na tlačovom brífingu v stredu 3. mája vysvetlil, že bez akejkoľvek provokácie na neho účastníci protestu zaútočili, keď odchádzali s kolegami z Národnej rady do centrály hnutia.