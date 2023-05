Bol nositeľom slobody, odvahy, demokracie a odhodlania. Politici si pripomínajú M. R. Štefánika

Politici oceňujú Štefánikovu odvahu, rozvahu a vytrvalosť.

BRATISLAVA. Politici si pripomínajú 104. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Poukazujú najmä na jeho odkaz, ktorému by sme mali porozumieť a riadiť sa ním.

Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej poznal Štefánik cenu slobody a vedel, že ju nie je možné získať bez zápasu a obetí. Práve tomuto cieľu zasvätil podľa nej svoj život. Pripomenula, že sa pričinil o to, aby sa Slováci stali štátotvorným národom s možnosťou rozvíjať sa v slobodnej a demokratickej vlasti.

Štefánikov prínos je neoceniteľný

"Dnes žijeme v časoch poznačených obavami, že slobodu môžeme opätovne stratiť. Hrozbou sú pre ňu ambície veľmoci, ktorá chce obnoviť svoj stratený vplyv. No rovnako môžeme byť rizikovým faktorom aj my sami, ak sa nedokážeme dohodnúť na demokratickom spravovaní krajiny," skonštatovala Čaputová. Rovnako ťažké, ako si slobodu vydobyť, je však zároveň si ju aj udržať. Pomôcť pri tom môže práve porozumenie Štefánikovmu odkazu.

Podľa predsedu parlamentu Borisa Kollára stratilo Slovensko veľkého národovca a človeka. "Myslím si, že mu máme byť za čo vďační," povedal Kollár. Pripomenul, že Štefánik nielenže zakladal náš štát, ale zároveň bol významným politikom, hvezdárom, umelcom či filozofom. "Slovensko a Slováci stratili veľkého národovca a veľkého človeka," poznamenal Kollár.

"Štefánikov prínos pre vznik moderného a demokratického Československa je neoceniteľný," uviedol dočasne poverený premiér Eduard Heger. Ocenil jeho odvahu, rozvahu a vytrvalosť.

Dočasne poverený šéf rezortu obrany Jaroslav Naď vyzdvihol vplyv Štefánika na chod našich národných dejín. "Vďaka svojim známostiam a kontaktom s predstaviteľmi západných štátov dostal myšlienku samostatnej republiky na poli medzinárodnej diplomacie. Popritom organizoval légie česko-slovenských dobrovoľníkov, ktorých boj na rôznych frontoch prvej svetovej vojny tvoril základ uznania práva nášho štátu na sebaurčenie," priblížil.

Podčiarkol tiež, že Štefánikov odkaz prečkal rôzne režimy a ich snahy vymazať ho z našich spoločných národných dejín.

Nositeľ slobody a demokracie

Na aktuálnosť Štefánikovho odkazu poukazuje aj dočasne poverená vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Zvlášť aktuálny je podľa nej najmä v čase, keď verejný priestor ovládajú klamstvá, dezinformácie a alternatívne pravdy. "Jeho odhodlanie a láska k vlasti sú nám inšpiráciou, že aj v dnešnej zložitej dobe je pravda, sloboda a demokracia vzácnou hodnotou, ktorú treba chrániť a pre ktorú sa oplatí prinášať obety," napísala.

V súvislosti so Štefánikom hovorí Mária Kolíková o inšpirácii, čo sa odhodlania a odvahy týka. "Európu vnímal ako jednotu v rôznosti, čo je aj pre dnešok stále veľmi aktuálny odkaz," myslí si Kolíková. Rovnako aktuálne sú podľa nej tiež hodnoty, ktoré vyznával a ktorých bol nositeľom, teda sloboda, demokracia, odstránenie sporov.

Bez Štefánikovho odkazu by sme podľa predsedu poslaneckého klubu OĽaNO Michala Šipoša nežili v demokratickej spoločnosti. "Ak dnes zahodíme odkaz Štefánika, bude to naša spoločná prehra. Aj Štefánikovou zásluhou totiž dnes žijeme v slobodnom, demokratickom a spravodlivom štáte. Vážme si to," vyzval Šipoš. Štefánika označil za slovenského velikána, na ktorého nemôžeme zabudnúť ani v súčasnosti.

Vedel spájať ľudí

Za jednu z najznámejších osobností našich dejín označil Štefánika aj opozičný Smer. "Vďaka svojmu mimoriadnemu diplomatickému umu a spoločenskému vplyvu mal aj najväčšiu zásluhu na formovaní československého zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny, ale aj pri vzniku Československa v roku 1918," pripomenula strana.

Dodala, že pre Slovensko bude navždy kľúčovou osobnosťou v boji za práva a emancipáciu národa.

Líder mimoparlamentného Hlasu Peter Pellegrini vyzdvihuje jeho schopnosť spájať ľudí za niečo a nie proti niečomu. Je to podľa neho odkazom aj pre súčasníkov. "Slovensko po 30 rokoch existencie stojí pred výzvou, ako vytvoriť silný štát, ktorý pomáha ľuďom a obhajuje národnoštátny záujem našej republiky na medzinárodnom poli," poznamenal.