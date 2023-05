Slovenské babky a Mečiar navždy zmenili život amerického herca

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

10. Kráľ Karol III. je vášnivý záhradník a zaujíma sa aj o lesníctvo. Keď v roku 2000 navštívil Badínsky prales, uchvátili ho bresty

Teraz zdobia jeho súkromnú záhradu: Trees from Slovak primeval forest grow in Charles III's private garden

9. "Cudzí jazyk sa nikdy nenaučíte, pokým s ním nespíte"

Američan sa pozrel na to, ako lásku vyjadrujú Slováci: Slovak Matters: The language of love

8. Už o pár dní budú múzeá a galérie otvorené aj večer, bude aj ďalší Urban Market

Týždenný výber 10 podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

Na Tyršovom nábreží sa začína letná sezóna. (zdroj: Marko Erd)

7. Bankári aj tehotné ženy spia v podzemí, milujú to

Aj turisti z Francúzska a USA už spoznali slovenskú atrakciu: Bankers and naturalists sleep in 350-year-old Slovak underground cellars and they love it

6. Ona sa snaží, on kazí

Fico však vie, že nemôže vládnuť v izolácii, píše Michaela Terenzani: While the president affirms Slovakia’s Euro-Atlantic position, a former PM seeks to undermine it

5. Právnik prirovnáva stavebný zákon a povoľovacie procesy k situácii, keď by policajt odmietol pokutovať blondíny, lebo je to jeho presvedčenie

Slovenská legislatíva sa líši od ostatných krajín: New building laws should take politics out of development, says expert Peter Bartošík

4. Zoznam plavární v Bratislave sa rozšíri

Po rekonštrukcii kúpeľov Grössling pribudne ďalší bazén: Where to swim in Bratislava

Stav budovy bývalých kúpeľov Grössling 19. októbra 2018. (zdroj: TASR/Martin Baumann)

3. Zabavte sa v Bratislave v najbližších dňoch zadarmo a oslávte Deň Európy

Tri tipy ako sa v hlavnom meste zabaviť a neminúť ani cent: 3 things to do in Bratislava for free in the next seven days

1. Americký herec znovu objavil svoje slovenské korene počas návštevy Československa. Dnes žije v Bratislave

Našiel tu svoje životné poslanie: US actor urges Slovaks not to see democracy as a ‘spectator’ sport

