Čepček: Nemyslím si, že presadzujem kresťanskú konzervatívnu agendu

„Nehlasoval som za vyslanie vojsk, pretože každé dodávanie zbraní alebo vojakov spôsobuje smrť. Čo sa týka Ukrajiny a jej vstupu do NATO alebo EÚ, tak si myslím, že každá krajina by mala mať rovnaké podmienky a nie je namieste nejaký štát zvýhodňovať,“ hovorí poslanec MARTIN ČEPČEK . Rusko je podľa neho agresor.

Martin Čepček je riaditeľom Cirkevného centra voľného času,

od roku 2020 je poslancom Národnej rady,

kandidoval za OĽaNO, z klubu hnutia ho vylúčili

Budete kandidovať v ďalších voľbách?

Ak bude kde, možno budem. Nič nie je isté. Nejaké rokovania a nejaké stretnutia prebiehajú, ale nerád by som to zatiaľ špecifikoval.

V komunálnych voľbách 2022 ste kandidovali za stranu Život, kde je Tomáš Taraba. Ten išiel na kandidátku SNS. Vy ste tam nechceli ísť?

Podobné ponuky neboli. S Kuffovcami si rozumiem asi najlepšie. Nemôžem povedať, že by sme mali niečo proti sebe, ale ide o to, že ak neprišla ponuka, tak nemá zmysel sa tam nejako tlačiť.

Aké máte potom možnosti? Do Smeru ani Hlasu asi nesmerujete.

Možností je viac. V koalícii sú aj nejakí poslanci, ktorí odišli.

Čiže OĽaNO?

Nevylučujem žiadnu z možností. Sú aj mimoparlamentné strany, ktoré možno budú kandidovať. Uvidíme, aká bude situácia.

Hlasovali ste proti predĺženiu misie vojakov NATO v Pobaltí aj proti obrannej dohode so Spojenými štátmi. Nie ste za vstup Ukrajiny do EÚ ani NATO. Ako by ste charakterizovali vaše zahraničnopolitické zaradenie?

Nehlasoval som za vyslanie vojsk, pretože každé dodávanie zbraní alebo vojakov spôsobuje smrť. Čo sa týka Ukrajiny a jej vstupu do NATO alebo EÚ, tak si myslím, že každá krajina by mala mať rovnaké podmienky a nie je na mieste nejaký štát zvýhodňovať.

No a svoje zahraničnopolitické zaradenie vidíte kde?

Myslím si, že Slovensko patrí do EÚ aj do NATO. O tom niet pochýb. Slovensko by sa však malo pozerať hlavne na občanov Slovenska – ako to cítia. Občania momentálne nesúhlasia s dodávkou zbraní na Ukrajinu.

Je podľa vás Rusko agresor, ktorý zaútočil na Ukrajinu a pácha tam vojnové zločiny?

Rusko je agresor. Ide mi skôr o to, že keby bola oddelená materiálna pomoc od vojnovej pomoci, tak by som za to nemal problém zahlasovať. Pochybnosti som mal s balíkom.

Ako inak sa vo vojne dá brániť, ak nie zbraňami?