Ako utajili daniari miliónové IT zákazky? Stačil napoly zapísaný papier bez hlavičky s nečitateľnými podpismi

Informatik Oto Pšenák tvrdí, že virtuálnu registračnú pokladnicu vymyslel on.

BANSKÁ BYSTRICA. Boli to vraj natoľko unikátne IT produkty, že ich museli utajiť zaznieva opakovane v kauze Mýtnik. Finančná správa tak údajne chránila know-how dodávateľa.

Na mnohomiliónových zákazkách u daniarov profitovali za éry Smeru firmy podnikateľa Michala Suchobu a z úzadia zrejme aj oligarcha Jozef Brhel.

Jeden z argumentov pre utajenie IT zmlúv sa však na piatkovom pojednávaní oslabil.

Pred súd sa postavil svedok, ktorý hovorí, že Finančnej správe prezentoval rovnaký produkt - virtuálnu registračnú pokladnicu - už rok a pol predtým, než ju štátu ponúkla Suchobova firma Allexis.

Kým však Suchoba uspel bez výberového konania, informatika Ota Pšenáka predtým odmietli. Ponuku dal priamo vtedajšiemu riaditeľovi finančnej správy Františkovi Imreczemu.

„Imrecze povedal, že na to neexistuje legislatíva, pretože tá nerozlišuje pojem virtuálna registračná pokladnica ani nič podobné,“ zaspomínal si na záver stretnutia z januára 2013.

Priviedla ho naň pôvodne firemná súťaž v spoločnosti Logica, v ktorej Pšenák pôsobil ako konzultant. Firma sa v roku 2012 rozhodla podporiť inovatívne projekty svojich zamestnancov, a tak sa zapojil aj Pšenák.

„Navrhol som myšlienku takého riešenia, ktoré neexistovalo nikde inde na svete. Spracoval som to na papier A4 a ponúkol som to vtedajšiemu zamestnávateľovi s tým, že firma by to mohla využiť,“ opísal Pšenák na súde. Práve on v tom čase navrhol aj názov – virtuálna registračná pokladnica.