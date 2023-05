Prokopová: Náš imunitný systém sa po pandémii zmenil

Máme naozaj veľa detí, ktoré nemôžu byť očkované, tvrdí.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Kamila Sopková.

Zaočkovanosť proti osýpkam na Slovensku je pod hranicou kolektívnej imunity, klesla pod 95 percent. Deti narodené v roku 2020 zaostávajú v základnom očkovaní proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Od začiatku roka bolo na Slovensku už päť prípadov osýpok. Najnižšia zaočkovanosť je v Košiciach, Novom Meste nad Váhom, Myjave, Levoči, Malackách a Prievidzi.

Odborníčka pre primárnu pediatriu ministerstva zdravotníctva ELENA PROKOPOVÁ v rozhovore vysvetľuje, prečo sa rodičia boja očkovať deti a či uškodil očkovaniu covid-19 a vakcíny na covid-19.

Elena Prokopová od roku 2017 je hlavnou odborníčkou ministerstva zdravotníctva v odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast,

je viceprezidentkou Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti SLS,

od roku 2005 pracuje ako detská lekárka v Bratislave - Devínskej Novej Vsi,

vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.

Ak by ste niekomu mali vysvetliť, čo to znamená, že klesla kolektívna imunita pod hranicu 95 percent, čo by ste mu povedali?

Na to, aby sa nejaké ochorenie medzi ľuďmi nešírilo, musí mať minimálne 95 percent ľudí protilátky, teda musia byť imúnni proti danému ochoreniu. Imunitu človek získa buď prekonaním ochorenia, alebo očkovaním.

Pokiaľ táto imunita klesne pod 95 percent, môže sa ochorenie šíriť medzi ľuďmi. Najprv ochorejú tí ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní alebo ochorenie neprekonali. Deväťdesiatpäť percent je hranica, keď môžeme predpokladať, že aj keď vírus alebo bacil koluje, tak ľudia nemusia chorieť.

Videli sme postupné klesanie zaočkovanosti, ale prečo teraz klesla pod 95 percent? Máte na to nejaké hypotézy?

Myslím si, že je to hlavne preto, že ostražitosť alebo nedôvera k vakcínam u mladej generácie rodičov stále stúpa. Možno je to práve tým, že ide o ochorenia, ktoré vďaka očkovaniu dnes nepoznáme.

Mnohí lekári z mojej generácie, ktorá nie je vôbec najmladšia, nevidela ani osýpky. Ja som ich videla, ale mladší kolegovia určite nie, a to preto, že na Slovensku od roku 1969 očkujeme.

Rodičia si nevedia pod týmto ochorením predstaviť, čo to je, ako prebieha, aké môže mať komplikácie. Povedia si, veď aj tak je to len pár prípadov.

Ako vyzerajú osýpky?

Osýpky sa prenášajú kvapôčkovou infekciou. Dieťa má v prvých dňoch príznaky respiračného ochorenia.