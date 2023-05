Michal Šimečka patrí medzi najvplyvnejších europoslancov. Je jediným slovenským zástupcom

Umiestnenie získal europoslanec Martin Hojsík.

BRATISLAVA. Podpredseda Európskeho parlamentu (EP) a predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka patrí medzi najvplyvnejších europoslancov.

V rebríčku sa umiestnil na 14. mieste spomedzi 705 európskych poslancov a poslankýň. V prvej stovke rebríčka najväčšieho politického vplyvu je jediným slovenským zástupcom.

Umiestnenie získal aj podpredseda PS a europoslanec Martin Hojsík, ktorý skončil na piatom mieste medzi najvplyvnejšími europoslancami v oblasti environmentálnych politík.

Najvplyvnejším europoslancom je predseda Európskej ľudovej strany Manfred Weber. Druhú priečku obsadila predsedníčka EP Roberta Metsola. V tlačovej správe o tom informovalo PS.

„Toto ocenenie si vážim. Rebríček bol vytvorený na základe legislatívnej aktivity, pôsobenia v riadiacich pozíciách, schopnosti spolupracovať a presadzovať politickú agendu do praxe. Vážim si, že hodnotitelia ocenili moju prácu v oblasti bezpečnosti, ochrany právneho štátu a základných práv,” uviedol Šimečka.

Dodal, že to považuje za ďalší dôkaz, že môžeme hrať prvú európsku ligu, ale je potrebné pracovať poctivo, odborne a vytrvalo. Podľa šéfa progresívcov to chcú preniesť aj do slovenskej politiky.

„Nepotrebujeme žiadne zázračné atómovky. Potrebujeme normálnu, odbornú politiku, vytrvalosť a schopnosť spolupracovať. Len takto dokážeme presadiť riešenia pre lepšiu, dôstojnú budúcnosť všetkých ľudí na Slovensku,” uzatvára predseda PS.