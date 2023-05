Ranný brífing: Ódorova zostava naberá kontúry, Kollár využíva chaos v parlamente

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Vo vláde vedenej doterajším viceguvernérom Národnej banky Slovenska Ľudovítom Ódorom budú nepolitici, ale aj doterajší štátni tajomníci, či úradníci ministerstiev. Prezidentka do nej vyberala ľudí, ktorí v septembrových voľbách nebudú kandidovať.

Uprostred chaosu sa Sme rodina snaží cez poslanecké návrhy presadiť veľkú zmenu v povoľovaní stavieb. Strana chce vyšachovať rezort životného prostredia z povoľovania stavieb.

Ešte pred pár dňami sme netušili, že palácu dôjde trpezlivosť a budeme tu mať vládu odborníkov, no dnes sa už rozprávame o konkrétnych ľuďoch, ktorí by mohli byť novými ministrami. Kto budú noví ministri úradníckej vlády? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Ódor vytvára s prezidentkou vládny tím. Hospodárstvo povedie Švec, zahraničie Wlachovský

Nová vláda: Minister financií Michal Horváth, minister obrany Martin Sklenár, premiér Ľudovít Ódor, minister zahraničia Martin Wlachovský a minister hospodárstva Peter Švec. (zdroj: SME)

V úradníckej vláde bude sedieť niekdajší minister Mikuláša Dzurindu, bývalá verejná ochrankyňa práv aj človek s 25-ročnými diplomatickými skúsenosťami. Prezidentka Zuzana Čaputová v týchto dňoch zloženie ňou pripraveného kabinetu predstavuje lídrom politických strán.

„So svojím tímom urobíme všetko pre to, aby sme krajinu priviedli k predčasným voľbám a priniesli želaný pokoj, stabilitu, ale zároveň konštruktívnu odbornú diskusiu,“ reagoval budúci premiér a doposiaľ viceguvernér Národnej banky Ľudovít Ódor.

V úradníckej vláde, ktorú prezidentka vymenuje po 15. máji, sa ministrom vnútra stane Ivan Šimko. Rezort už síce riadil, ale bolo to v Dzurindovej vláde pred vyše dvadsiatimi rokmi, keď bol členom strany SDKÚ.

Ministerstvo zahraničných vecí povedie jeden z poradcov premiéra Eduarda Hegera – Miroslav Wlachovský so skúsenosťami z diplomatických služieb od roku 1998. Na čelo rezortu spravodlivosti by sa mala postaviť bývalá ombudsmanka Jana Dubovcová.

Prezidentka mohla ukázať aj inde: Keďže dôvera, ktorú Ódor dostal ako exporadca Radičovej a Mikloša bude formatívna pre miesto Čaputovej v panteóne slovenskej politiky, prezidentka tým preukázala, že – zjednodušene, metaforicky - vie, kde je sever a čo štát potrebuje, píše Peter Schutz.

Keďže dôvera, ktorú Ódor dostal ako exporadca Radičovej a Mikloša bude formatívna pre miesto Čaputovej v panteóne slovenskej politiky, prezidentka tým preukázala, že – zjednodušene, metaforicky - vie, kde je sever a čo štát potrebuje, píše Peter Schutz. Mexické vlny si nechajte: K chválospevom na vládu prezidentky sa zdráhame pridať. Nie je to splnený sen o zostave, ktorá dostane krajinu z dna rebríčkov, ale len krajné riešenie. Prezidentku doň bolo treba nútiť, keďže zámienok by našla viac, ak by len trochu chcela vládnuť, píše Zuzana Kepplová.

Sme rodina využíva bezvládie. Opäť chce zásadne meniť povoľovanie stavieb

Poslanec za Sme rodina Jaroslav Karahuta. (zdroj: TASR)

Len v piatok popoludní podali poslanci Sme rodina rozsiahly pozmeňovací návrh, ktorý aj sám osebe predstavuje zásadnú zmenu v prebiehajúcej stavebnej reforme. V utorok večer sa už o nej malo hlasovať. Napokon hlasovanie odložili na stredu dopoludnia. Podľa kritikov sa takouto zmenou výrazne oslabí ochrana prírody.

Pred rokom si pripísal veľký politický úspech podpredseda vlády Štefan Holý zo Sme rodina, keď presadil novú stavebnú legislatívu. Išlo o začiatok reformy v povoľovaní stavieb a prvú významnejšiu zmenu v tejto oblasti po takmer pol storočí.

Holý zobral právomoci stavebným úradom v mestách a obciach a presunul ich na novovzniknutý Úrad pre územné plánovanie a výstavbu s ôsmimi krajskými pracoviskami. Do čela úradu sa dostal Martin Hypký, ktorý predtým s Holým podnikal a potom mu robil štátneho tajomníka.

Toto bol však len prvý krok. Novú legislatívu bolo treba zosúladiť s desiatkami ďalších zákonov. Preto poslanci Sme rodina na čele s Jaroslavom Karahutom v marci predložili dva takzvané zberné zákony, ktoré menia dohromady 68 rôznych zákonov a dokresľujú kontúry Holého veľkej stavebnej reformy.

Kollár s Ficom to skúšajú nanečisto: Parlament sa definitívne emancipoval až teraz a do konca septembra nie je až tak málo času. A po druhé, zostava Smer, Hlas, Republika a Sme rodina dnes má spoločné preferencie nad päťdesiatimi percentami. Skúsenosti z tejto spolupráce 1. októbra akoby našli, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Vládni audítori problém s ĽSNS nevidia: Hospodárenie ĽSNS preveroval na podnet článku v SME Úrad vládneho auditu, no našiel len dve formálne pochybenia. Vypovedá to o tom, ako sa štát stavia ku kontrole politických strán, ktorým posiela ročne milióny eur. Úrad fašistom odporučil, že si majú len dôslednejšie kontrolovať faktúry.

Hospodárenie ĽSNS preveroval na podnet článku v SME Úrad vládneho auditu, no našiel len dve formálne pochybenia. Vypovedá to o tom, ako sa štát stavia ku kontrole politických strán, ktorým posiela ročne milióny eur. Úrad fašistom odporučil, že si majú len dôslednejšie kontrolovať faktúry. Dochádzajú peniaze na lieky na výnimku: Štát chcel, aby sa k liekom, na ktoré treba žiadať výnimku, aby ich preplatila zdravotná poisťovňa, dostávalo viac ľudí. Vyčlenil však na ne menej peňazí a poisťovne už v máji hlásia, že novým pacientom nebudú môcť vyhovieť. Ministerstvo odkazuje, že im sumu nezvýši.

Štát chcel, aby sa k liekom, na ktoré treba žiadať výnimku, aby ich preplatila zdravotná poisťovňa, dostávalo viac ľudí. Vyčlenil však na ne menej peňazí a poisťovne už v máji hlásia, že novým pacientom nebudú môcť vyhovieť. Ministerstvo odkazuje, že im sumu nezvýši. Stará kauza vrhá na Žilinku nové svetlo: Spôsob, akým Maroš Žilinka dnes využíva paragraf 363 v prípadoch prominentných politických osôb, udivuje mnohých ľudí. Nie je to však až takým prekvapením, keď sme sa bližšie pozreli na staré rozhodnutie, ktoré Maroš Žilinka v minulosti už urobil v prospech vplyvného podnikateľa z mečiarovskej éry.

Jeden tank aj spievajúci Seagal. Putin spravil z konca vojny kult

Na Červené námestie tento rok prišiel len jeden tank - 80-ročný T-34. (zdroj: SITA/AP)

Minulý rok sa pred očami ruského prezidenta Vladimira Putina na Červenom námestí v Moskve premávali desiatky moderných tankov a ulicami Moskvy pochodovali tisíce ľudí s portrétmi vojakov padlých v druhej svetovej vojne.

O rok neskôr, pätnásť mesiacov po začatí ruskej invázie na Ukrajinu, otvoril oslavy Dňa víťazstva v Moskve jeden starší sovietsky tank nasledovaný obrnenými vozidlami a transportérmi s balistickými raketami.

Napriek tomu, že v Moskve svietilo počas prehliadky slnko, ruský generál pozemných síl Oleg Saljukov doobeda oznámil, že z dôvodu zlého počasia sa letecká prehliadka v deviatich mestách konať nebude a zrušený bol aj pochod „Nesmrteľného pluku“.

Bezpečnostné obavy, no aj veľké vojenské straty a problémy na Ukrajine výrazne ovplyvnili oslavy 9. mája, keď si Rusko pripomína víťazstvo nad nacistickým Nemeckom.

V krátkosti z Ukrajiny:

Týždeň na Ukrajine: Ruské okupačné úrady evakuujú obyvateľov Záporožskej oblasti v blízkosti najväčšej jadrovej elektrárne v Európe. Každým dňom sa totiž očakáva začiatok ukrajinskej protiofenzívy, v rámci ktorej sa Ukrajinci pokúsia získať naspäť aj toto územie. Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho, čo sa v súvislosti s vojnou na Ukrajine uplynulý týždeň odohralo.

Ruské okupačné úrady evakuujú obyvateľov Záporožskej oblasti v blízkosti najväčšej jadrovej elektrárne v Európe. Každým dňom sa totiž očakáva začiatok ukrajinskej protiofenzívy, v rámci ktorej sa Ukrajinci pokúsia získať naspäť aj toto územie. Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho, čo sa v súvislosti s vojnou na Ukrajine uplynulý týždeň odohralo. Generáli klamú Putina: Zakladateľ ruskej súkromnej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin spochybnil schopnosť Kremľa brániť Rusko a ruskú vojenskú jednotku zároveň obvinil, že utiekla zo svojich pozícii pri ukrajinskom Bachmute. Obvinil tiež ruských generálov, že sa podľa neho snažia oklamať ruského prezidenta Vladimira Putina.

Zakladateľ ruskej súkromnej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin spochybnil schopnosť Kremľa brániť Rusko a ruskú vojenskú jednotku zároveň obvinil, že utiekla zo svojich pozícii pri ukrajinskom Bachmute. Obvinil tiež ruských generálov, že sa podľa neho snažia oklamať ruského prezidenta Vladimira Putina. Rusi v Lotyšsku: Lotyšská vláda od 20-tisíc držiteľov ruských pasov chce, aby podstúpili test z lotyštiny, pretože si robí starosti ohľadom lojality ruských občanov voči lotyšskému štátu. Ruskí občania mladší ako 75 rokov, ktorí test do konca roka neurobia, dostanú dostatočný čas na to, aby odišli, inak ich môže čakať nútené vyhostenie.

Lotyšská vláda od 20-tisíc držiteľov ruských pasov chce, aby podstúpili test z lotyštiny, pretože si robí starosti ohľadom lojality ruských občanov voči lotyšskému štátu. Ruskí občania mladší ako 75 rokov, ktorí test do konca roka neurobia, dostanú dostatočný čas na to, aby odišli, inak ich môže čakať nútené vyhostenie. Obmedzenia na ukrajinské obilie: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval podľa neho „protekcionistické opatrenia“ susedných krajín obmedzujúcich import ukrajinského obilia. Reagoval tak na zákaz dovozu do Bulharska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska. Akékoľvek obmedzenia ukrajinského exportu označil za absolútne neprijateľné.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval podľa neho „protekcionistické opatrenia“ susedných krajín obmedzujúcich import ukrajinského obilia. Reagoval tak na zákaz dovozu do Bulharska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska. Akékoľvek obmedzenia ukrajinského exportu označil za absolútne neprijateľné. Pulitzerova cena za žurnalistiku: Tohtoročným laureátom prestížnej novinárskej Pulitzerovej ceny v hlavnej kategórii služba pre verejnosť sa stala tlačová agentúra Associated Press za spravodajské pokrývanie vojny na Ukrajine. Denník The New York Times dostal cenu v kategórii zahraničného spravodajstva za články o zabíjaní, ktorého sa dopustili ruské sily v ukrajinskej Buči.

Zo zahraničných webov:

Uzavreli zmluvu, nevedeli na čo. Energofirmy cez telefón mätú ľudí

Ilustračné foto. (zdroj: Archív SME/Gabriel Kuchta)

Koncom februára našu čitateľku Máriu telefonicky kontaktoval jej dlhoročný dodávateľ plynu, teda Slovenský plynárenský priemysel. Ročne od neho odoberá tri megawatthodiny plynu pre svoj dom v Beladiciach v okrese Zlaté Moravce.

SPP jej ponúkol doplnkovú službu s názvom Uhlíková stopka. Ak si mesačne priplatí pár eur, získa poradenstvo v otázkach znižovania spotreby energie a fosílnych palív. Presnejšie, personalizované tipy, ako ušetriť desiatky eur na faktúrach.

Mária nechápala, prečo by takúto službu mala využívať a platiť za ňu istý mesačný paušál. Navyše, v posledných rokoch do energetickej efektívnosti svojho domu investovala nemalú sumu. Vymenila okná, zateplila strechu a má nový plynový kotol, ktorý sám reguluje vykurovanie podľa teploty v interiéri. Uzatvorenie zmluvy na uhlíkovú stopku preto odmietla.

Telefonáty alebo listy od dodávateľov energie s ponukou doplnkových služieb zažívajú zákazníci pravidelne. Pribúda pritom prípadov, keď uzavrú zmluvu aj bez toho, aby si boli úplne istí, na čo sa zaväzujú.

V krátkosti z ekonomiky:

Penta ukázala nový projekt: Developer Penta Real Estate ukázal podobu svojho nového pripravovaného projektu, ktorého podobu určila medzinárodná architektonicko-urbanistická súťaž. Jej víťazom sa stalo slovinské štúdio Bevk Perović arhitekti. Stavať chce pri Vajnorskej ulici v Bratislave. Vyrásť by tam mala nová štvrť s až 1 200 bytmi.

Developer Penta Real Estate ukázal podobu svojho nového pripravovaného projektu, ktorého podobu určila medzinárodná architektonicko-urbanistická súťaž. Jej víťazom sa stalo slovinské štúdio Bevk Perović arhitekti. Stavať chce pri Vajnorskej ulici v Bratislave. Vyrásť by tam mala nová štvrť s až 1 200 bytmi. Sprísňovanie menovej politiky: Minulotýždňové spomalenie tempa zvyšovania úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou neznamená, že sme dosiahli koniec našej cesty, tvrdí guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Sprísňovanie nastavenia menovej politiky bude podľa neho pokračovať.

Minulotýždňové spomalenie tempa zvyšovania úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou neznamená, že sme dosiahli koniec našej cesty, tvrdí guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Sprísňovanie nastavenia menovej politiky bude podľa neho pokračovať. Straty zdravotných poisťovní: Zdravotné poisťovne vykázali ku koncu marca stratu 69 miliónov eur, príčiny sú rozdielne. Vlani skončili v mínuse viac ako 166 miliónov eur, najväčšiu stratu, 153,8 milióna eur, vykázala štátna VšZP. Výsledky hospodárenia zverejnil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý v tejto súvislosti apeluje na zavedenie viacerých zmien.

Vyrastal medzi Slovákmi, ale hrať s nimi nemohol. Pomocnú ruku podal aj Slovan

Šichabutdin Gadžiev v drese Slovana Bratislava. (zdroj: Archív Š. G.)

Z jeho očí bolo cítiť nadšenie a radosť. Keď rozprával zážitky z minulej sezóny, vyžaroval okolo seba množstvo pozitívnej energie. A nebolo ich málo.

V osemnástich rokoch vyhral juniorský titul v Slovane Bratislava, nastúpil za mužov v Modrých Krídlach a nazrel na dva zápasy hokejovej Tipos extraligy ako náhradný brankár A tímu. Najkrajšie pocity zažíval, keď si prvýkrát obliekol reprezentačný dres.

Hokejový brankár Šichabutdin Gadžiev čakal na túto chvíľu dlho. Pochádza totiž z Ruska z mesta Machačkala (hlavné mesto autonómnej republiky Dagestan, pozn.), ktoré leží pri Kaspickom mori. Slovenské občianstvo získal iba prednedávnom.

Keď mal všetky formality vybavené, dostal pozvánku na juniorský Turnaj piatich krajín v Poprade. „Bol to neopísateľný pocit. Sníval som o tom už strašne dlho. Keď sa mi to podarilo, cítil som sa veľmi dobre. Robil som všetko pre tento moment. Veľmi si to vážim,“ opísal svoje pocity Gadžiev.

Ďalšie športové správy

Na Mars by mali letieť iba ženy. Je to logické, misia by tak bola lacnejšia

Ženy by boli praktickejšími adeptkami pre vesmírne misie. (zdroj: Adobe Stock)

Ženy sú omnoho lepšími kandidátkami na dlhodobé pobyty vo vesmíre. Preto, keď sa raz ľudia konečne vydajú na Mars, možno by tam mali letieť iba astronautky. Nejde pritom o nejaké vyrovnávanie rodových pomerov vo vesmírnom prieskume. Dôvod je skôr praktický - ženy totiž so sebou nepotrebujú nosiť toľko nákladu ako muži.

Myšlienka čisto ženskej posádky nie je výstrelkom súčasnosti. Navrhli ju už na konci 50. rokov minulého storočia dvaja muži - Randolph Lovelace II. a Don D. Flickinger, ktorí v NASA predsedali Špeciálnej komisii pre biologické vedy.

Ženy boli podľa komisie praktickejšími adeptkami pre vesmírne misie najmä preto, že majú nižšiu telesnú hmotnosť a spotrebujú menej kyslíka. Znamenalo by to, že misia s čisto ženskou posádkou by potrebovala menej paliva na vyslanie rakety do vesmíru. To by znížilo cenu letu.

Druhým pragmatickým dôvodom bolo, že ženy majú menej infarktov ako muži. Vtedy ešte vedci netušili, aký vplyv bude mať znížená gravitácia na srdce.

V krátkosti z vedy a techniky:

Umelú inteligenciu naučili čítať myšlienky: Výsledné čítanie myšlienok síce nie je dokonalé, ale ide o veľký pokrok. Technológia by mohla byť prínosom najmä pre ľudí, ktorí nie sú schopní rozprávať. Objavujú sa však obavy, či by podobnú technológiu nemohol niekto zneužiť a čítať myšlienky ľudí bez ich vedomia.

Výsledné čítanie myšlienok síce nie je dokonalé, ale ide o veľký pokrok. Technológia by mohla byť prínosom najmä pre ľudí, ktorí nie sú schopní rozprávať. Objavujú sa však obavy, či by podobnú technológiu nemohol niekto zneužiť a čítať myšlienky ľudí bez ich vedomia. Zistenie pôvodu aplikácie: Aplikácie vyvinuté čínskymi technologickými spoločnosťami by mohli byť vstupnou bránou pre čínsku vládu, aby používateľov mohla špehovať, ovplyvňovať a deformovať ich presvedčenie. Rozhodnúť, či aplikácii z Číny dôverujete, sa musíte sami. Nemusí však byť ľahké zistiť, kde aplikácia sídli.

Aplikácie vyvinuté čínskymi technologickými spoločnosťami by mohli byť vstupnou bránou pre čínsku vládu, aby používateľov mohla špehovať, ovplyvňovať a deformovať ich presvedčenie. Rozhodnúť, či aplikácii z Číny dôverujete, sa musíte sami. Nemusí však byť ľahké zistiť, kde aplikácia sídli. Utajovaná čínska vesmírna misia: Na Zem sa vrátila čínska kozmická loď, ktorá na obežnej dráhe strávila 276 dní. Bezposádková vesmírna loď podľa plánu pristála v štartovacom stredisku Ťiou-čchüan na severozápade Číny. Úlohou prelomovej misie bolo testovanie znovupoužiteľných vesmírnych technológií.

Vizita: Osýpky sú pekelnejšie, než si ľudia myslia. Dokážu vypnúť imunitu aj na niekoľko týždňov

Osýpky sú pekelnejšie, než si ľudia myslia. Dokážu vypnúť imunitu aj na niekoľko týždňov Všesvet: Škótsku vysočinu milovala aj kráľovná Alžbeta II. Kde nájdete najkrajšie miesta?

Škótsku vysočinu milovala aj kráľovná Alžbeta II. Kde nájdete najkrajšie miesta? Pravidelná dávka: Dokonalá láska musí byť netelesná

Očakávaná ofenzíva. (zdroj: Hej, ty!)

Zlaté šošovicové karí z jedného hrnca. (zdroj: Unsplash/Aneta Pawlik)

Bez mäsa no stále rovnako chutne. Vyskúšajte zlaté šošovicové karí z jedného hrnca.

