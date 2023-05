Slovák mal z Talianska na Slovensko doviezť tisíce ton odpadu, hrozí mu väzenie

Štyri návesy mali prevážať gumu a plasty.

BRATISLAVA. Zo zločinu neoprávneného nakladania s odpadmi polícia vzniesla obvinenie voči 35-ročnému Slovákovi D. C. s trvalým pobytom v rakúskom Kittsee a jednej právnickej osobe so sídlom v Banskej Bystrici.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Páchateľom v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov. Informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Karolína Barinková.

Priblížila, že nakladali s odpadmi vo veľkom rozsahu, vyčíslenom na takmer 475.000 eur s DPH, a to v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Vyšetrovateľ vzniesol voči mužovi a právnickej osobe obvinenie aj z prečinu neoprávneného nakladania s odpadmi v štádiu pokusu.

"V októbri 2021 mal v úmysle uložiť a ponechať odpad pochádzajúci z územia Talianskej republiky v rámci cezhraničnej prepravy na území Slovenskej republiky," doplnila Barinková.

Ozrejmila, že na pozemkoch bývalého areálu Vodohospodárskej výstavby v obci Gabčíkovo (okres Dunajská Streda) protiprávne uložili a ponechali odpad na inom mieste než na mieste na to určenom. "Obvinení takto uložili skoro 3600 ton odpadu, ako plasty a guma, textílie a zmesový komunálny odpad," podotkla.

Z dokladov sprevádzajúcich cezhraničnú prepravu podľa nej vyplývalo, že štyri návesy mali prevážať gumu a plasty.

"Pričom v skutočnosti išlo o textílie, komunálny a iný zmesový odpad," spresnila. Obvinení sa podľa nej pokúsili uložiť a ponechať odpad na inom mieste než na mieste na to určenom bez úmyslu zhodnotiť alebo zneškodniť ho v súlade so zákonom, a to v hodnote skoro 14.000 eur.