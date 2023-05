Do škôl pribudnú odborníci a ubudne byrokracia, menoval Križo pozitíva novely

Školský zákon je jedna z mála pozitívnych vecí posledných rokov, ale niektoré veci sa nedotiahli, tvrdí komora učiteľov.

BRATISLAVA. Novela školského zákona je skutočne jedna z mála pozitívnych vecí týchto dní a asi aj posledných rokov. V reakcii na jej schválenie v parlamente to uviedol Viktor Križo zo Slovenskej komory učiteľov.

"Zavádzajú sa viaceré pozitívne zmeny, ktoré sme aj mali prijať, lebo vyplývajú z plánu obnovy," povedal Križo.

Jedna z lepších noviel

Poukázal na to, že posledné mesiace sa aktívne zúčastňovali pripomienkovania a doťahovania znenia novely, aby sa do nej nedostalo množstvo chýb. Podľa komory učiteľov je potrebné priznať, že ide o jednu z tých lepších noviel zákona.

"V čom nemôžeme opäť súhlasiť je spôsob, ako sa tam zmeny dostávali - bez verejného a transparentného legislatívneho procesu. Čo má za následok, že sú niektoré veci nedotiahnuté," zhodnotil Križo.

Poukázal na to, že na poslednú chvíľu sa do novely školského zákona dostali aj také veci ako je stredný manažment cez pozíciu supervízora.

Slovenská komora učiteľov však hodnotí pozitívne viacero vecí, ktoré sa v novele zákona nachádzajú.

"Ministerstvo školstva zavádza nárokovateľné podporné opatrenia pre všetky deti, systém prevencie, opravili sa niektoré chyby v reforme poradenského systému. Zaviedla sa zásadná zmena podpory začleňovania všetkých detí do materských škôl od troch rokov postupne do roku 2025," vymenoval Križo.

Viac odborných profesií a úbytok byrokracie

Podporné opatrenia sa musia podľa jeho slov zaviesť ako nárokovateľné pre všetkých do roku 2026.

"Vďaka eurofondovej výzve schvaľovanej v stredu budú pokračovať a zvyšovať sa od septembra asistenti, školskí psychológovia a ďalšie odborné pozície, pribudne aj nová pozícia v školách - sociálni pracovníci," skonštatoval.

Poukázal aj na to, že sa zavádzajú viaceré prvky debyrokratizácie a zmeny v prospech aplikačnej praxe, ktoré školy odbremenia.

"Výsledok novely sa ale ukáže s novým ministrom, ktorý to musí všetko do konca leta kvalitne nachystať, aby to bolo skutočne prínosom pre školy," uzavrel Križo.

Poslanci schválili novelu školského zákona v utorok. Vďaka tomu sa zavedie právny nárok na prijatie dieťaťa do materskej školy od troch rokov od septembra 2025, definuje sa aj pojem segregácia.

Zavádza sa aj definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania. Súčasťou je aj reforma systému poradenstva a prevencie.