Krajčí odmieta presun peňazí určených pre nemocnicu na Rázsochách

Exminister zdravotníctva tvrdí, že súkromný sektor vyvíja silný tlak, aby sa presun peňazí uskutočnil.

BRATISLAVA. Hnutie OĽaNO nesúhlasí s návrhom na presun peňazí z plánu obnovy určených na výstavbu novej nemocnice na bratislavských Rázsochách do iných nemocníc na Slovensku, uviedol predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Marek Krajčí, ktorý apeluje na ministerstvo zdravotníctva, aby peniaze nepresúvalo.

"Je tu obrovský tlak zo strany súkromného sektora aj cez poslancov a niektoré politické strany, aby sa zastavil proces financovania koncovej štátnej nemocnice z alokovaných financií z plánu obnovy, a aby tieto financie boli rozdelené medzi pripravenejšie projekty," skonštatoval s tým, že ide najmä o projekty súkromníkov.

Presun peňazí určených na nemocnicu na Rázsochách nie je podľa neho správny. Poukázal pritom na to, že sa rokuje aj o posunutí niektorých termínov, a že kompetentní majú pripravený aj variant B.

"Ten hovorí o tom, že pokiaľ by došlo k neposunutiu míľnikov alebo ďalším vážnym zdržaniam, financie by bolo možné preklopiť do projektov, ktoré bude mať ministerstvo zdravotníctva pripravené," podotkol.

Krajčí podľa vlastných slov podporuje úsilie rezortu zdravotníctva, ktoré chce čo najrýchlejšie postupovať v projekčnej príprave a v príprave k verejnému obstarávaniu nemocnice.

Poukázal na to, že proces verejného obstarávania sa zrýchli tiež vďaka tomu, že parlament prijal jeho pozmeňujúci návrh k zákonu, ktorým sa upravuje reforma stavebnej legislatívy.

"Proces verejného obstarávania tak bude môcť byť vypísaný rýchlejšie a nebude sa musieť čakať na ukončenie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie," dodal.

Výstavba nemocnice na Rázsochách bude spolu s martinskou univerzitnou nemocnicou financovaná zo zdrojov plánu obnovy. Cena za výstavbu hrubej stavby nemocnice na bratislavských Rázsochách má byť 281 miliónov eur. Hrubá stavba sa má dokončiť do druhého kvartálu roku 2026.

Opozičná SaS a Hlas tvrdia, že termín sa nestíha. Žiadajú preto presun peňazí iným nemocniciam.