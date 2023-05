Sloboda a Solidarita predstavila na tlačovej besede Radu pre budúcnosť školstva

Zasadať by mala na týždňovej báze, plánuje komentovať dianie a predkladať návrhy i apelovať na vládu.

BRATISLAVA. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predstavila na tlačovej besede Radu pre budúcnosť školstva. Uviedol to predseda SaS Richard Sulík.

Zasadať by mala na týždňovej báze, plánuje komentovať dianie a predkladať návrhy i apelovať na vládu. Podľa bývalého ministra školstva Branislava Gröhlinga ide o pedagógov na všetkých úrovniach školstva a vedy, ktorí sa venujú rozličným oblastiam, o zástupcov rodičov či ľudí venujúcich sa téme duševného zdravia. Dodal, že chcú byť nápomocní aj Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu.

Externým konzultantom Rady bude Róbert Mistrík. Jej súčasťou bude i bývalá štátna tajomníčka ministerstva školstva Svetlana Síthová, ktorá sa venovala problematike inklúzie. Síthová zdôraznila aj potrebu podpory duševného zdravia. Ďalším členom bude Ľudovít Paulis, ktorý bol tiež počas Gröhlingovho pôsobenia v pozícii ministra tajomníkom rezortu školstva. Paulis by sa chcel naďalej venovať témam týkajúcim sa vysokého školstva a vedy a výskumu.

Spojkou vzdelávania a trhu práce by mal byť predseda Digitálnej koalície Mário Lelovský. Ten uviedol, že ponuku prijal, pretože chce ponúknuť perspektívu zamestnávateľov, ktorí sú najväčšími odberateľmi vzdelávacieho systému. Záleží mu na kvalite absolventov, ale aj na tom, aby títo boli spokojní so svojím uplatnením. V Rade bude pôsobiť aj Anna Chlupíková, ktorá sa na rezorte školstva venovala téme základného školstva a predprimárnemu vzdelávaniu. Jej cieľom by malo byť vybudovanie kanálu na komunikáciu medzi riaditeľmi škôl a ministerstvom. Profesorka Andrea Madarasová-Gecková sa bude v Rade venovať problematike duševného zdravia žiakov. Podpore talentov a ich udržaniu na Slovensku sa bude venovať Martin Plesch, vedecký pracovník, ktorý sa zaoberá popularizáciou vedy a prácou s mladými talentmi. Právnička a pedagogička a zakladateľka projektu Rodič Ľavou Zadnou Ivett Pavlis bude v Rade zastupovať element rodičov.

Gröhling dodal, že ide o jadro Rady pre budúcnosť školstva, ale sú i ďalšie osobnosti, ktoré chcú spolupracovať.