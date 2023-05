Prezidentkina vláda bude podľa Fica iba pokračovaním tej súčasnej

Smer nevysloví dôveru úradníckej vláde v parlamente.

BRATISLAVA. Vláda odborníkov prezidentky Zuzany Čaputovej bude kontinuitou toho, čo aktuálne máme. Skonštatoval to predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. Poukázal na jej medializované zloženie a dosadenie nominantov doterajšej vlády na jednotlivé posty. Smer-SD nevysloví dôveru takejto vláde v Národnej rade (NR) SR.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Záchranné koleso

"Je evidentné, že prezidentka chce zachrániť túto vládnu koalíciu a hodila im záchranné koleso. Všetci sa budú tváriť, že nenesú zodpovednosť za nič a s prezidentkou si vytvoria úradnícku vládu. To bude kontinuita toho, čo aktuálne na Slovensku máme," povedal Fico.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Fico pri účtoch na Belize podával trestné oznámenie. Obranu Čaputovej však označuje za hystériu Čítajte

Namietal pritom niektoré medializované nominácie vo vláde odborníkov, ktorú má prezidentka menovať v úvode nasledujúceho týždňa. Napríklad Ivan Šimko je podľa neho skôr profesionálny politik než odborník. Otázky má aj pri Miroslavovi Wlachovskom, ktorý by mohol byť ministrom zahraničných vecí. Zamýšľa sa, či bude hájiť záujmy SR. Podotkol tiež, že v úradníckej vláde by mali byť aj štátni tajomníci či poradcovia, ktorí boli nominantami doterajšej vlády.

Šéf Smeru-SD trvá na tom, že je stále čas zmeniť termín predčasných volieb tak, aby sa konali začiatkom júla. Priznal, že by si to vyžadovalo zmeny termínov a zákonov týkajúcich sa priebehu volieb.

No už 8. júla by tak podľa jeho slov boli známe výsledky volieb a vzišla by z nich vláda s riadnym mandátom od ľudí. Poukázal pritom na potrebu riešiť aktuálne problémy, napríklad zdražovanie potravín, finančnú situáciu v nemocniciach a zdravotníctve, a podobne. Povinnosťou politikov má byť podľa neho zabezpečenie toho, aby nepokračoval ďalší prepad Slovenskej republiky.

Urážky prezidentky

Na margo stredajších rokovaní prezidentky s lídrami niektorých politických strán poznamenal, že hlava štátu sa nestretla s opozíciou. Podčiarkol, že voľbami prešli len dve parlamentné strany, a to Smer-SD a ĽSNS. "Dala jasne najavo, že nepotrebuje počuť iný názor," podotkol.

Hlava štátu už uviedla, že Fica na stretnutie nepozvala pre jeho vyjadrenia z posledných dní. Nerokovala ani s dočasne poverenou ministerkou investícií a šéfkou strany Za ľudí Veronikou Remišovou, ani s niektorými ďalšími stranami, ktoré majú v parlamente zastúpenie. Mená členov vlády odborníkov prezidentka zatiaľ nezverejnila.