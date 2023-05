Tarabove trestnoprávne reformy podľa Šeligu v podstate zrušia špeciálnu prokuratúru

V prípade schválenia noviel by totiž podľa Šeligových slov bolo možné, aby generálny prokurátor blokoval podanie obžalôb v trestných veciach.

BRATISLAVA. Reformy Trestného zákona a Trestného poriadku, ktoré navrhol poslanec Tomáš Taraba by v podstate zrušili Úrad špeciálnej prokuratúry. Ako skonštatoval na dnešnej tlačovej besede poslanec Juraj Šeliga (Demokrati), návrhy majú viesť k posilneniu postavenia generálneho prokurátora Maroša Žilinku.

Tlačenie na predčasné voľby

„Ak nechcete, aby bola podaná obžaloba, tak si podáte podnet na generálnu prokuratúru a generálny prokurátor môže čakať a čakať a čakať," skonštatoval Šeliga s tým, že cieľom je oslabiť Úrad špeciálnej prokuratúry a zastaviť trestné konania. Novely podľa poslanca takisto napríklad napádajú inštitút spolupracujúcich obvinených.

V momente, keď začne nejaký obvinený spolupracovať a vypovedať, má byť totiž prokurátor povinný informovať všetky strany v konaní a poskytnúť im napríklad všetky zápisnice. „A má to byť všetko verejné. Ako majú potom tí vyšetrovatelia vyšetrovať?" spýtal sa Šeliga.

Podľa Šeligu je celá situácia s novelami len slabý odvar toho, čo môže prísť po parlamentných voľbách. To je podľa neho aj dôvod, prečo chce opozícia predčasné voľby čo najskôr, aj za cenu zmeny zákonov.

Podnet na Ústavný súd

„Chcú to vybaviť a zamiesť pod koberec," doplnil poslanec s tým, že v prípade, že by boli novely schválené, spolu s ďalšími poslancami bude apelovať na prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby ich nepodpísala.

Nevylúčil tiež podnet na Ústavný súd. „Lebo toto je rozvrat právneho štátu v priamom prenose," dodal.

Taraba v novele Trestného poriadku okrem iného navrhuje, aby počas konania podľa paragrafu 363 nebolo možné skončiť prípravné konanie a podať obžalobu. Ak by bola obžaloba podaná, musela by byť súdom odmietnutá. Podľa návrhu by tiež mal mať generálny prokurátor povinnosť v zákonnej lehote rozhodnúť o akejkoľvek sťažnosti, čím by sa zamedzilo prieťahom.

„Ale čo je dôležité, keď Úrad špeciálnej prokuratúry nevydá spis generálnemu prokurátorovi, aby mohol preskúmať potencionálnu nezákonnosť, tak toto nevydanie sa bude definovať ako marenie spravodlivosti,“ vysvetlil poslanec.