Telerozhlas pri Hegerovom príhovore neporušil zákon, uzniesla sa Rada RTVS

BRATISLAVA. Odvysielanie príhovoru dočasne povereného predsedu vlády Eduarda Hegera RTVS bolo v súlade so zákonom. Uzniesla sa na tom Rada RTVS na svojom štvrtkovom rokovaní.

Zároveň odporučila Ministerstvu kultúry, aby zvážilo zákonnú úpravu, ktorá by presnejšie zadefinovala podmienky poskytovania potrebného vysielacieho času štátnym orgánom.

Stanovisko vychádza z analýzy, ktorú urobil podpredseda rady, právny expert orgánu dohľadu RTVS Tomáš Caban. "Povinnosť doručiť žiadosť o odvysielanie takéhoto prejavu splnená bola, preto aj odvysielanie bolo v súlade s literou zákona," upozornil Caban, ktorý spolu s predsedom rady Igorom Gallom zdôraznili, že záležitosť posudzujú z procesného hľadiska a súladu so zákonom o RTVS, rada nemá kompetenciu posudzovať obsah prejavu.

Členovia rady upozornili, že RTVS v danej situácia urobila to, čo urobiť musela. "Ak by RTVS napríklad odvysielanie odmietla, museli by sme konštatovať porušenie zákona," upozornil člen rady Ján Balaščák.

Dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger vystúpil v mimoriadnom príhovore v RTVS 4. mája. Jeho prejav označili viaceré strany za zneužitie verejnoprávneho priestoru.