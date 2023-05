Súkromné nadácie podľa Karasa nijako neovplyvnia fungovanie verejnoprospešných nadácií

Súkromné nadácie majú mať zakázané čerpať dve percentá z dane alebo organizovať verejné zbierky.

BRATISLAVA. Súkromné nadácie nijako neovplyvnia fungovanie verejnoprospešných nadácií. Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas to uviedol v súvislosti s legislatívnym návrhom, ktorý predpokladá ich vznik.

Efektívnejšia správa vlastného majetku

Na májovej schôdzi by ho mal prerokovať parlament. Cieľom je efektívnejšia správa vlastného majetku. Súkromné nadácie majú mať zakázané čerpať dve percentá z dane alebo organizovať verejné zbierky.

"Je to právny nástroj, ktorý je na jednej strane veľmi jednoduchý. Na druhej strane umožňuje flexibilitu pri správe vlastného majetku. Veľmi podporuje inovácie. Viete rozhodnúť, akým spôsobom sa bude váš majetok spravovať, akým spôsobom budete držať majetok aj v prospech svojich potomkov," povedal minister.

Majetok nebude skrytý

Odmieta kritiku mimovládok, že by vznik súkromných nadácií otvoril dvere financovaniu nelegálnej činnosti. "Majetok v žiadnom prípade nebude skrytý," zdôraznil s tým, že legislatíva podľa jeho slov umožní štátu kontrolovať, kto vložil do súkromnej nadácie majetok, s akým cieľom a komu bude vyplácaný. "Bude to k dispozícii kontrolným orgánom," priblížil.

Poukázal na to, že takýto inštitút v okolitých krajinách funguje. "Našou obrovskou výhodou je, že sme mohli vychytať chyby tých okolitých krajín, na ktoré sa poukazovalo. A to aj pri boji proti praniu špinavých peňazí," podotkol.

Novelu zákona o nadáciách pripravil rezort spravodlivosti, ale do parlamentu sa napokon dostala ako poslanecký návrh. Jedenásť mimovládnych organizácií vyzvalo poslancov, aby návrh odmietli. Okrem iného argumentovali tým, že navrhovaná legislatíva nepomáha LGBTI+ párom tak, ako bolo avizované, ale otvára dvere vytváraniu neprehľadných a korupčných schém bez verejnej kontroly.