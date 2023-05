Prečo je pohľadový betón žiadaný? Pôsobí surovo, to je na ňom pekné, tvrdí architekt

Moderný prvok vytvorí originálny interiér.

Pohľadový betón, ktorého pomenovanie pochádza z francúzskeho „béton brut“ – teda drsný betón, pôsobí na prvý pohľad chladne. Sčasti aj preto sa stále nestal masovou záležitosťou. To však neznamená, že ho v interiéroch vôbec nenájdeme.

„Na Slovensku už máme klientelu, ktorá si ho pustila domov,“ hovorí architekt Rudolf Lesňák zo štúdia Rules. „Už niekoľko rokov nás oslovujú klienti, ktorí vedia, že pri návrhoch interiéru s týmto materiálom radi pracujeme ako so zaujímavou črtou priestoru.“

No aj tak sa stretávajú s tým, že zákazníci sa počas procesu výroby zľaknú. „Pohľadový betón pôsobí naturálne, ale to je presne to, čo sa nám architektom na ňom páči,“ usmieva sa Lesňák.

Určuje náladu

Ak sa niekto rozhoduje pre jeho použitie v interiéri, je to v prvom rade o estetickú záležitosť. Preto by si mal položiť nasledujúce otázky: Páči sa mi betónová stena? Mám rád/rada strohosť, ktorú betón má? Znesiem pohľad na nedokonalý, nie lesklý a vyhladený povrch?

„Pohľadový betón od začiatku definuje náladu v interiéri,“ vysvetľuje architektka Kvetoslava Hain Miľáková zo štúdia Rules.

V kombinácii s kovovými doplnkami môžete jeho industriálny štýl ešte zvýrazniť, chlad zasa mierne potlačíte prírodnými materiálmi – drevom a textíliami. No istá strohosť a surovosť nikdy nevymizne. „Kombinácia s drevom dodá interiéru s pohľadovým betónom peknú eleganciu,“ myslí si architektka.

Detail stropu z pohľadového betónu. Interiér pôsobí elegantne vďaka kombinácii surového betónu a nábytku na mieru s rovnakým dezénom. (zdroj: Rules)

Keď je hrdza vítaná