Súkromné poisťovne zaplatili nemocniciam o 64 miliónov menej, ako mali. Prečo je to tak?

Dôvera a Union zaplatili vlani nemocniciam o 64 miliónov eur menej ako VšZP.

BRATISLAVA. Až o 64 miliónov eur menej zaplatili vlani nemocniciam súkromné poisťovne Dôvera a Union za zdravotnú starostlivosť svojich pacientov. Sumy paradoxne dopláca štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá za jednotlivé operácie platí nemocniciam priemerne viac peňazí ako súkromné poisťovne.

Na tento problém v decembri minulého roka poukázal Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) ministerstva financií spolu s Inštitútom zdravotníckych analýz (IZA) ministerstva zdravotníctva. K podobnému záveru prišiel Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý svoje zistenia zverejnil tento týždeň v utorok.

Nerovnomerné platby nemocniciam sú spôsobené zle nastaveným systémom. Nemocnice dostávajú za hospitalizácie od zdravotných poisťovní paušálne platby.

Paušálne platby, ktoré platia poisťovne nemocniciam za hospitalizácie, nastavilo pred takmer šiestimi rokmi ministerstvo zdravotníctva, keď skúšobne spúšťalo úhradový systém za zdravotnú starostlivosť známy pod skratkou DRG. Nastavoval sa v roku 2017 podľa rôznych kritérií, pričom jedným z nich bola aj veľkosť poistného kmeňa.

Po uplynutí rokov však paušály práve počet poistencov jednotlivých poisťovní už úplne nezohľadňujú. Ich počet rastie najmä súkromným zdravotným poisťovniam - Dôvere a Unionu, najväčšej VšZP naopak klesá.

Poisťovne pri platení za hospitalizácie stále prioritne nezohľadňujú tzv. casemix, teda nákladovú náročnosť hospitalizácií. Podľa neho sa dá vyrátať skutočná hodnota jednotlivých zákrokov na základe spriemerovania všetkých zákrokov a zohľadnenia ich náročnosti. Nie je totiž jedno, či pacientovi počas pobytu v nemocnici operujú slepé črevo, alebo srdce.

Aj preto sa stáva, že VšZP s neprimerane veľkým paušálom prekračuje svojimi platbami náklady na priemernú hospitalizáciu, kým súkromné poisťovne posielajú nemocniciam za zákroky menej, ako sú ich náklady.

Celý problém by sa mal vyriešiť od začiatku budúceho roka, keď by mal systém DRG vstúpiť do ostrej prevádzky. Mal by zabezpečiť, aby sa napríklad za operáciu slepého čreva platilo v porovnateľných nemocniciach rovnako a aby rovnakú sumu za ňu dávali nemocniciam aj všetky tri poisťovne.

Na úkor VšZP a štátu

"Za priemernú hospitalizáciu dostala v roku 2021 Univerzitná nemocnica Bratislava 3066 eur," uvádzajú príklad vo vlaňajšej decembrovej správe o nerovnomernom financovaní nemocníc Adam Marek z ÚHP a Matej Mišík z IZA.

"Nemocnica však nedostala zaplatené rovnako od každej poisťovne. Ak bola hospitalizovaná pacientka z VšZP, dostala 3297 eur. Ak z Dôvery, 2653 eur, a ak z Unionu, len 2233 eur, napriek tomu, že išlo o rovnako náročnú pacientku," pokračujú odborníci z ministerstva financií a zdravotníctva.

Univerzitná nemocnica Bratislava na konci roka 2021 dosiahla stratu 48 miliónov eur.

"Ak by súkromné zdravotné poisťovne platili za hospitalizáciu rovnako ako VšZP, strata by bola o 13 miliónov nižšia," vysvetľujú experti.

Ak by všetky poisťovne za tie isté výkony vo všetkých slovenských nemocniciach v roku 2021 platili rovnako, VšZP by ušetrila 84 miliónov, pretože o rovnakú sumu viac by zdravotnícke zariadenia dostali od súkromných poisťovní Dôvera a Union.

O koľko menej zaplatili Dôvera a Union ako VšZP nemocniciam 2022 - 64 miliónov eur

2021 - 84 miliónov Zdroj: ÚDZS, ÚHP a IZA.

"Podľa prepočtov ÚDZS platia súkromné poisťovne Dôvera a Union za jednotku uznanej produkcie nemocníc, teda za rovnaký výkon v nemocnici, menej ako štátna VšZP," hovorkyňa úradu pre dohľad Monika Hudecová.

Pomocou jednotky produkcie sa vyjadruje, koľko rôznych operácií z hľadiska náročnosti a nákladovosti nemocnica urobí napríklad za rok.

"Každá hospitalizácia má číselne vyjadrenú náročnosť na rovnakej mierke, vďaka čomu ich je možné sčítavať. Ak celkové platby podelíme celkovým súčtom hospitalizácií so zohľadnením náročnosti, výsledkom je jednotková cena, platba za štandardnú hospitalizáciu," vysvetľuje Marek z ÚHP.

Denník SME mal možnosť nahliadnuť do týchto jednotkových cien hospitalizácií, ako ich vypočítali analytici z ÚDZS a ÚHP.