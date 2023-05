Oskarový skladateľ objavil talenty na ihrisku na východe Slovenska

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

10. Keď modernistické fontány v Bratislave vznikali, mienka o nich nebola vysoká. Našťastie, zostarli veľmi dobre

Architekt o známych i menej známych fontánach v hlavnom meste: Disfavoured Bratislava fountains have aged very well, architect says

9. Tip na jedlo od Kanaďanky pre každého, kto potrebuje pri sledovaní slovenskej politiky "comfort food"

Kým neprišla na Slovensko, také jedlo nejedla: How to make chicken paprikáš

8. Toľko podujatí, tak málo času. Festival kávy, swingové tancovanie, Urban Market a mnoho ďalšieho v najbližších dňoch

Týždenný výber 10 podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava for foreigners

7. Na východnom Slovensku otvorili nový autokemping

Uvítali ho aj ochranári: New car camping opens in Slovak Paradise

6. Kto je budúci slovenský premiér?

Prečítajte si profil ekonóma Ľudovíta Ódora: Who is Ľudovít Ódor, the new Slovak Prime Minister?

Ľudovít Ódor. (zdroj: FOTO SME - JOZEF JAKUBČO)

5. Slovenskí urológovia chcú zlepšiť liečbu rakoviny prostaty a vyhnúť sa negatívnym účinkom

Ochorenie si muži roky nemusia všimnúť: Slovak urologists' prostate cancer needle may be new hope for men

4. Dnes večer otvárajú v Bratislave populárnu letnú čitáreň. Vybrať sa môžete aj na jednu z malokarpatských sedemstoviek či do galérie pod holým nebom

Ako sa v Bratislave zabaviť zadarmo: 3 things to do in Bratislava for free in the next seven days

Fontána pri Istropolise pripomína štruktúru koronavírusu. (zdroj: TASR)

3. Viete, kto je najvplyvnejší Slovák v europarlamente?

Zo 705 poslancov skončil trinásty: One of the most influential MEPs comes from Slovakia

2. Zo slovenskej dediny vyrástlo v priebehu storočí ekonomické centrum Rakúsko-Uhorska. V jednom bode mala dokonca vlastnú lekáreň

Dnes slovensky nepôsobí. Je súčasťou Poľska: History Talks: From Slovakia to Poland...in the same spot

1. Svetoznámy skladateľ precestoval niekoľko krajín, aby našiel hudobníkov, s ktorými by nahral hudbu k filmu o Sherlockovi Holmesovi

Našiel ich na slovenskom futbalovom ihrisku: From small Slovak town to London red carpet – the Sendrei family band

