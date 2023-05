Do KDH vstupujú bývalí hokejisti Mikúš a Skokan, chcú podporovať šport

BRATISLAVA. Do mimoparlamentného KDH vstupujú bývalí hokejisti Juraj Mikúš a Dávid Skokan. Hnutie chce spolu s nimi presadzovať zmenu systému a financovania športu, ako aj podporu mládeže.

Zdôrazňuje potrebu zavedenia samostatného ústredného orgánu štátnej správy. Podľa hnutia ním môže byť napríklad ministerstvo športu a cestovného ruchu. Stanovisko TASR poskytla hovorkyňa KDH Lenka Halamová.

"Politici na Slovensku si na športovcov spomenú zvyčajne vtedy, keď prinesú medaily. Nikto to nemá ako svoju skutočnú prioritu a šport zostáva desaťročia iba prílepkom ku školstvu či vede a výskumu. Musíme to konečne zmeniť, lebo nejde len o celospoločenský fenomén, ale od športu sa výrazne odvíja zdravie a zdravý životný štýl národa," uviedol predseda KDH Milan Majerský.

