Hegera môžu ešte zachrániť veteráni, a potom len menší zázrak

Spojenie s Demokratmi už lákavo nevyzerá, hodnotia politológovia.

BRATISLAVA. Za dva mesiace existencie jeho strana v prieskumoch neprekročila päťpercentnú hranicu. Z mediálneho výslnia predsedu vládu sa teraz Eduard Heger musel navyše presunúť do pozície radového poslanca.

"Sme späť," ohlásil Heger s úsmevom nástup bývalých ministrov zo strany Demokrati do parlamentu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Koniec jeho kabinetu pôsobil potupne. Prezidentka Zuzana Čaputová mu vzala poverenie viesť vládu po škandále s pridelením dotácie firme ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana a po odchode ministra zahraničných vecí Rastislava Káčera, ktorý mal byť tiež tvárou Demokratov.

Pri nástupe do parlamentu Heger povedal, že so šestnástimi poslancami, ktorí ho podporujú, chce byť "alternatívou pokoja". Pokračuje však v čoraz jasnejšom vyhraňovaní sa proti lídrovi OĽaNO Igorovi Matovičovi a predsedovi SaS Richardovi Sulíkovi, s ktorými bol dva roky vo vláde. Vtedy ich výrazne nekritizoval.

"To sú dvaja chlapci. Jeden má bandasku s benzínom, druhý zápalky," hovorí teraz Heger. "To je smrteľná kombinácia pre akúkoľvek koalíciu a vládu."

Predseda Demokratov tiež dal na instagram video, ktoré pripomína, ako Matovič vytrhol pracovníkovi prezidentskej kancelárie z ruky svoju demisiu. V decembri potom padla Hegerova vláda.

"Tak takto nie!" reaguje vo videu Heger. Vyhŕňa si rukávy a sľubuje: "Dáme to!"

Heger, Jaroslav Naď či Ján Budaj, ktorí z ministerských kresiel prešli do parlamentu, už pritom nebudú predkladať vlastné návrhy zákonov. Mnohí poslanci sa tak snažia zviditeľniť pred septembrovými voľbami.

Parlament však teraz len dokončí májovú schôdzu a riadne zasadne už iba v júni. Napríklad Igor Matovič navrhuje v parlamente odmenu 500 eur za účasť vo voľbách, znižovanie platov poslancov či odpustenie daní matkám a mladým ľuďom.

"Na týchto 'atómofkách' sa zúčastňovať nebudeme," povedal Heger.

Čo bude s Hegerovými Demokratmi, ktorí v prieskumoch dosahujú podporu len vyše troch percent? Môže ich zachrániť spojenie s niektorými z politických strán?

Heger bude dúfať v menší zázrak

Peter Spáč - Katedra politológie Masarykovej univerzity v Brne (zdroj: Archív P. Spáč)

Nielen Progresívne Slovensko a SaS, ale ani KDH už Hegerových Demokratov spájaním sa pred voľbami nezachránia.

Hoci sa Heger napriek opakovanému odmietnutiu stále upína na spojenie s KDH a s lídrom Milanom Majerským sa chce ešte stretnúť pri pive, kresťanskí demokrati už o spájaní nechcú rokovať.

„Nerozumiete, že keď sa z KDH stane pololiberálne hnutie, ten volič to hodí Republike?“ odmietol Majerský Demokratov v pondelkovej diskusii Denníka N.

Hegerovi, ktorý chcel pôvodne vo veľkom spájať demokratické sily, tak ostávajú na spojenie už len malé mimoparlamentné strany s podporou pod piatimi percentami.

Spojenie s neznámou stranou Dobrý deň, Slovensko a jej lídrom, michalovským podnikateľom Jánom Šubom, síce môže Demokratom priniesť peniaze na kampaň, neprinesie im však parlamentné kreslá po voľbách, myslí si Peter Spáč, politológ z Fakulty sociálnych štúdií na Masarykovej univerzite v Brne.

"Ak by si Demokrati mali do volieb vybrať spomedzi všetkých strán iba jedného spojenca, malo by to byť Maďarské fórum," vraví Spáč. "I keď momentálne by som povedal, že skôr Maďarské fórum je v pozícii, že si vyberie Demokratov."